Cadena nacional de Javier Milei: "el Banco Central posibilitó el robo de la alta política"

El presidente de la Nación hablará al país con un mensaje que se emitirá en todos los canales y será grabado.

La Oficina del Presidente anunció la decisión y la vinculó con las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina.

El presidente Javier Milei grabó esta tarde en Casa Rosada un mensaje que se emitió a las 20 horas por cadena nacional para dar detalles del proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central.

“La reforma de la Carta Orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación, también conocida como impuesto inflacionario. Este impuesto permite, a su vez, aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”, explicó el jefe de Estado.

Luego, para acentuar sus críticas a la política tradicional, el líder libertario puso el foco en un número que, según señaló, es la inflación acumulada desde la creación de la entidad financiera: “Para dimensionar lo que la alta política le ha robado a los argentinos de bien, basta señalar que la inflación acumulada desde la creación del Banco Central en 1935 asciende a 12.819.532.788.614.400.000% (una cifra de veinte dígitos). Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad —cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica—, la tasa de inflación acumulada en lo que va del siglo XXI asciende a 168.580 por ciento “.

"El BCRA posibilitó el robo de la alta política"

"El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política", sentenció Milei y se refirió a la convertibilidad que aplicó Domingo Cavallo en los 90: “En dicho momento, cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto, salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel entonces, que eran de los argentinos, pasaran a manos de los políticos. Dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares que se podría haber ganado por esas reservas”.

Luego, puso el foco puntualmente en Cristina Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, ex titular del organismo: “En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la ex presidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, en complicidad con Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares”.

El detalle de la reforma

Tras encadenar las críticas a la dirigencia política que lo precedió, el presidente Milei sintetizó en cinco ejes el contenido de las medidas que impulsará en el Congreso, los que enumeró de la siguiente forma: