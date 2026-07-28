Cadena nacional de Javier Milei: anunciará cambios en el Banco Central

El vocero confirmó que el Presidente hablará este jueves a las 20 para explicar la reforma con el objetivo de bajar la inflación.

El presidente Javier Milei brindará una cadena nacional para presentar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Así lo confirmó este martes en la rueda con los medios el vocero presidencial, Adrián Ravier .

De acuerdo a lo informado, el próximo jueves a las 20 horas, Milei hablará al país para explicar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. "Es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", sostuvo.

Sobre el sector productivo, destacó las medidas implementadas por el Gobierno para el agro y afirmó que "este Gobierno le ha quitado el pie de la cabeza al campo". En ese marco, anunció que durante el primer semestre de 2026 se concretaron 24 aperturas y 268 reaperturas de mercados internacionales para productos agroindustriales, alcanzando un total de 580 mercados abiertos desde el inicio de la gestión. "Abrir un mercado es como habilitar una autopista: crea el camino para que las empresas del sector privado puedan llegar con sus productos a nuevos destinos y ampliar sus oportunidades de exportación", aseguró.

El día domingo, el Presidente Javier Milei ofreció un discurso en el marco del aniversario de la Sociedad Rural donde puso al campo en el lugar que merece como protagonista en la historia argentina.



Este Gobierno le ha quitado el pie de la cabeza al campo. Ha desregulado… pic.twitter.com/8mBTwloRP5 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 28, 2026

También aclaró el alcance del acuerdo comercial con los Estados Unidos y señaló que la Argentina "continúa siendo el único país de Sudamérica en el tramo arancelario más bajo para el comercio con Estados Unidos", además de incorporar nuevas posiciones con arancel cero para productos nacionales. A continuación, destacó que "al motor del campo se agrega la energía", al informar que la producción de hidrocarburos alcanzó en junio niveles récord, impulsada por Vaca Muerta.

Los logros alcanzandos en salud y turismo

Respecto del turismo, Ravier destacó que durante el primer semestre de 2026 el país registró un récord histórico de turistas provenientes de países no limítrofes. "Sin Previaje, sin estímulos de corto plazo y sin la ventaja de ser un país hiper barato por sus niveles de pobreza, el turismo internacional no limítrofe fue récord", afirmó. Agregó que estos resultados responden a la estabilidad macroeconómica, la política de cielos abiertos y la ampliación de la conectividad aérea.

UN PASO HISTÓRICO PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL EN ARGENTINA



Gracias a un trabajo conjunto entre ENACOM y Starlink, vamos a llevar internet satelital de alta velocidad a 6.000 escuelas rurales y zonas aisladas de todo el país, muchas de las cuales hoy tienen una conectividad… pic.twitter.com/GJviEZGSdg — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 28, 2026

En salud, presentó los resultados del procedimiento de mediación prejudicial (PROMESA) y señaló que desde su implementación "más del 40% de las disputas que habrían derivado en amparos judiciales costosos y lentos se resolvieron por la vía consensuada". Además, destacó que la campaña de vacunación antigripal registra una mayor cantidad de dosis aplicadas que en 2025 y afirmó que "quienes sostienen que este Gobierno no cumple con el Calendario Nacional de Vacunación faltan a la verdad".

Finalmente, destacó que Aerolíneas Argentinas incorporará 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031, en el marco del mayor plan de renovación de flota de la última década, financiado íntegramente con recursos propios.