"Él creía que iba a morir": habló el padre del nene rescatado de las olas por un guardavidas novato

El video recorrió el mundo y Donald Trump anunció que distinguirá al joven guardavidas de 16 años. El menor, de 10 años, fue salvado con éxito.

El padre del nene salvado reconstruyó los momentos críticos que enfrentó Nathaniel atrapado por el fuerte oleaje.

Sumit Rai, el padre del niño de 10 años arrastrado por el mar en una playa de California, Estados Unidos , reveló por intermedio de un estremecedor relato que su hijo llegó a pensar que no se iba a salvar mientras permanecía sumergido e inconsciente en el agua, antes de ser auxiliado por un guardavidas novato de 16 años .

“ Él creía que iba a morir ”, expresó Rai al reconstruir los momentos críticos que enfrentó Nathaniel atrapado por el fuerte oleaje. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC7, agregó: "Si hubieran pasado dos o tres segundos más, no creo que mi hijo lo hubiera logrado".

El padre explicó que tomó conocimiento de la emergencia mediante una llamada telefónica el sábado por la noche, cuando el propio nene le contó lo sucedido tras recibir la atención médica correspondiente en la costa del distrito de Santa Cruz.

Rai valoró el trabajo del socorrista que atraviesa su primera temporada en esa función y de las personas que ayudaron en la orilla para que el accidente no se convirtiera en una tragedia. "Simplemente tuvimos suerte, fuimos afortunados, gracias a Ryder (Williams) y a las personas que ayudaron, de que realmente sobreviviera", expresó sobre el operativo.

Donald Trump confirmó que recibirá en la Casa Blanca al socorrista y a su familia para otorgarle una distinción oficial.

La difusión masiva del video de la maniobra en redes sociales motivó además la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de un mensaje público, el mandatario estadounidense confirmó que recibirá en la Casa Blanca al socorrista y a su familia para otorgarle una distinción oficial por su desempeño en el mar.

“Es mi trabajo y me encanta”: el testimonio de Ryder Williams sobre el rescate

El propio socorrista reconstruyó los momentos de tensión vividos durante el operativo en la playa de Seabright. Williams explicó que se encontraba en la línea de flotación cuando levantó la vista y vio al menor "a unas 20 yardas de la torre perder el equilibrio en el agua hasta los tobillos".

Ante la inminencia del peligro, el joven relató que dio el aviso inmediato por frecuencia radial, tiró sus lentes de sol y el equipo en la base del puesto y corrió hacia el mar: "Me puse las aletas en la muñeca, activé mi boya y entré al agua para sujetar al niño".

Williams detalló que "debido a la volatilidad del agua" no pudo subir a la víctima con un flotador y que, tras el impacto de la primera marea, la situación empeoró. "No pude sacarlo porque estaba flácido y las olas empujaban con mucha fuerza", recordó en un texto difundido por ABC7.

Un segundo guardavidas acudió en apoyo para completar el traslado del nene hacia la playa de California.

Además, el rescatista precisó que debió soportar "dos o tres olas más" sosteniendo firmemente al menor para evitar que la corriente lo arrastrara mar adentro, antes de que su compañero Aaron Bohnen ingresara al agua para asistirlo.

"Había espectadores que saltaron para intentar ayudar, y les grité a todos que volvieran a la orilla", remarcó.

Una vez que lograron llevar al menor a la arena, dijo que le solicitaron ir a buscar "el botiquín de primeros auxilios a la unidad de Bohnen" para examinar los signos vitales del nene, tras lo cual regresó a su puesto para continuar prestando servicio durante el resto de su turno.

"Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de devolver al niño sano y salvo a su familia. Este es mi trabajo y me encanta lo que hago", manifestó, al tiempo que concluyó agradeciendo la labor de sus compañeros de equipo "que realizan rescates como este todos los días".

Así fue el heroico rescate en la playa de California

El dramático episodio ocurrió durante la tarde del sábado en la playa Seabright, cuando un repentino cambio en las condiciones del mar tomó por sorpresa a los veraneantes.

Nathaniel se vio superado en cuestión de segundos por un fuerte oleaje que lo derribó y lo arrastró mar adentro, impidiéndole hacer pie para salir por sus propios medios.

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The 10-year-old victim in this video was moments from not coming back. A few seconds, a few yards of distance, and this ends very differently. And the lifeguard who went in after him would have been left to carry that… pic.twitter.com/wCSEkn5SNQ — Scott Vander Dussen (@VanderDussenS) July 30, 2026

Al advertir la emergencia desde su puesto de vigilancia, Ryder Williams dio aviso por frecuencia radial, dejó sus pertenencias en la base de la torre y corrió hacia el agua para intentar contener al niño, pero la violencia del agua dificultó la maniobra.

Luego de dos minutos de extrema tensión sosteniendo firmemente al menor para evitar que la corriente lo desplazara mar adentro, Williams logró trasladar al niño a salvo hasta la arena junto a su compañero.