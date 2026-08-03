Javier Milei defendió la gestión económica: "No somos Suiza, pero estamos mejor".

El mandatario no sólo defendió el rumbo de su gestión económica, sino que también habló sobre la pobreza y los altos indices de mora de la población.

El presidente Javier Milei habló este lunes sobre la gestión económica de su gobierno y el deterioro en la percepción de la situación económica de la población. Allí afirmó que el país va registrando mejorías y destacó la baja de los números de la pobreza.

El mandatario sostuvo que la situación del país "está mucho mejor" que cuando asumió a fines de 2023 y aseguró que bajaron notablemente los índices de pobreza e indigencia.

"Si hoy llega más o menos gente a fin de mes lo ves en los indicadores de pobreza. Cuando llegamos eran del 57%; hoy son del 29%. Un 28% de los argentinos salió de la pobreza; hay 14 millones de argentinos que están mejor. No somos Suiza, pero estamos mucho mejor", dijo en diálogo con Radio Mitre.

"Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, ok, pero son muchos menos que cuando nosotros llegamos al país", dijo. Frente a esta lectura, se mostró optimista: "Estamos en récord de PBI histórico, estamos en récord histórico de consumo, estamos en récord histórico de exportaciones y además las exportaciones crecen entre cinco y seis veces más que el PBI".

"Usted no puede pretender revertir 100 años de decadencia en dos años y medio. Esa es la realidad. Ahora si quieren que les mienta, les miento. Pero de vuelta: hacer análisis parcial eso es un error", aseguró.

Por otra parte, relativizó los resultados de distintas encuestas que, en las últimas semanas, reflejaron una caída en la aprobación de su gestión y un deterioro en la percepción de la situación económica.

El libertario sostuvo que esos sondeos presentan un "problema de sesgo" en la formulación de las preguntas y definió a los resultados como "bastante ridículos".

Qué dijo Milei sobre el récord de morosidad en el pago de créditos

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario se refirió a la morosidad récord en el pago de créditos que llegó a su nivel más alto en 20 años. "Supongamos que yo hiciera una transacción, pido plata prestada, y se me complica pagar. ¿Sería justo que otro pague mi deuda? Son transacciones entre privados. En esa situación no sería justo que otro pagara mi deuda", sostuvo.

En la actualidad existen 20,9 millones de personas con algún tipo de línea de crédito vigente. De ese total, son considerados morosos, lo que implica un atraso en el pago mayor a 90 días, unos 5,8 millones de acuerdo a números del Banco Central que procesó EcoGo.

El Banco Nación informó que ya refinanció más de 62.000 deudas por un monto superior a $310.000 millones durante 2026, en el marco del programa de asistencia para clientes con dificultades para regularizar sus compromisos financieros.

La reforma del Banco Central para "extirpar" la inflación

Al ser consultado por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Milei explicó que el objetivo central de la modificación es “extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos" .

A su vez, indicó que la verdadera independencia del Banco Central no depende de una declaración formal, sino de limitar las herramientas que permitieron a los gobiernos anteriores utilizarlo para cubrir déficits fiscales.

En ese sentido, destacó que la reforma prohíbe el financiamiento directo al Tesoro, restringe la distribución de utilidades ficticias y establece mayores requisitos para remover a las autoridades de la institución.

Sobre el desempleo y cierre de empresas

El presidente rechazó las críticas de la oposición por el desempleo y el cierre de empresas: "El kirchnerismo hace una trampa estadística para instalar una idea de desastre".

"Así como se destruyen empresas, se crean empresas. El tema es si la cantidad de empleo sube o baja. El nivel de desempleo está prácticamente constante, en un contexto donde además aumentó la oferta de empleo. Esto quiere decir que la cantidad de empleo en la economía subió", explicó.

Y concluyó: "Muchas empresas que cierran son de una persona, luego se crean otras empresas. Hay trampa estadística y análisis parcial que hace el kirchnerismo para plantear la idea de desastre".