Santilli pidió que renuncie Victoria Villarruel y la acusó de "poner palos en la rueda"

Las declaraciones del funcionario se dan luego que la vicepresidenta expresara su preocupación por el comportamiento de Milei.

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli pidió este viernes que Victoria Villarruel renuncie como vicepresidenta tras sus ataques a Javier Milei. Lo dijo tras respaldar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que anunció el presidente en cadena nacional.

El funcionario salió a cruzar a la titular del Senado luego de que expresara su preocupación por el comportamiento del Presidente. “Si no está de acuerdo que dé un paso al costado , que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?”, agregó.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado ”, había indicado Villarruel.

“Me parece una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común", dijo. Y aseguró que "son agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula, siempre pone palos en la rueda".

“Me preocupa profundamente que el Presidente replique insensateces e inventos"

El posteo que desató la polémica fue publicado este jueves en las redes sociales de la vicepresidenta, donde volvió a criticar al presidente Javier Milei y sostuvo que siente “genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, deslizó Villarruel en un mensaje en su cuenta de X, al responder un planteo de otro usuario.

Al respecto, agregó: “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez”.

Santilli defendió la reforma del Banco Central anunciada por Milei

Santilli además defendió los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que Milei presentó el jueves en cadena nacional.

Y aseguró que el proyecto “blinda” al titular de la autoridad monetaria frente a presiones políticas, al exigir dos tercios de los votos de Diputados y el Senado para su remoción.

Santilli explicó que, si durante varios meses las cuentas públicas registran un resultado negativo y el Congreso no logra restablecer el equilibrio fiscal, quedarían suspendidos los salarios de legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y del propio Presidente.

”Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano”, agregó.

El detalle de la reforma

Tras encadenar las críticas a la dirigencia política que lo precedió, el presidente Milei sintetizó en cinco ejes el contenido de las medidas que impulsará en el Congreso, los que enumeró de la siguiente forma:

“En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento, y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta (ya sea porque aumenta la oferta o baja la demanda) que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero; es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben”.

“La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación al Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, e incluye toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoraje, que toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y, en este caso, alcanza a una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central”.

“La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente: requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es, para estafar al sector privado mediante el señoraje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos, es razonable que ello pase por la casa del pueblo”.

“En cuarto lugar, respecto al servicio de liquidez: determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, un concepto similar a lo que en su momento se denominaba revalúo técnico. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda”.