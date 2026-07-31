Encontraron en Venezuela a una nena que había desaparecido en Argentina en 2023

La investigación comenzó a partir de la denuncia de su padre en agosto de 2023. En un operativo junto a INTERPOL lograron hallar a la menor.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el padre de la nena en la provincia de Santa Fe.

Una nena argentina que estaba desaparecida hace tres años fue localizada en las últimas horas en Venezuela, así lo confirmaron las autoridades tras una investigación que llevó adelante la Unidad Fiscal de Santa Fe e INTERPOL.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el padre de la nena de 5 años en la provincia de Santa Fe, quien expuso su desaparición en agosto de 2023.

Según apunta la principal hipótesis de la fiscalía, la pequeña habría sido sacada del territorio argentino por su madre , sin autorización paterna.

Tras un intenso trabajo, la Justicia Federal finalmente encontró a la pequeña junto a su madre, en la ciudad venezolana de Barinas, tres años después de su desaparición.

En el marco de la investigación, la Unidad Fiscal de Santa Fe también pidió a INTERPOL que emitiera una Notificación Azul sobre la madre de la nena para confirmar su lugar de residencia y determinar si utiliza otras identidades.

Qué se sabe de la desaparición de la nena de 5 años, hallada en Venezuela

La principal hipótesis de la fiscalía es que la mamá de la nena se la habría llevado a su hija fuera del territorio argentino sin la autorización del padre y la habría ocultado para que no tuviera contacto con él.

De acuerdo a esa línea investigativa, los hechos se encuadrarían en el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor, lo que establece penas de entre 5 y 15 años.

El hallazgo ocurrió luego de que una persona informara a las autoridades sobre un dato que podría dar con el paradero de la nena y su madre, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Este dato fue verificado por INTERPOL, por lo que se realizó un operativo conjunto entre Buenos Aires y Caracas en el domicilio donde se alojaban. Intervino la Fiscalía Séptima del Ministerio Público venezolano con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado de Barinas y el organismo local de protección de la niñez.

De acuerdo a lo informado, la nena se encontraba en una situación de vulnerabilidad, lo que fue clave para reforzar la necesidad de avanzar con rapidez en el operativo para restituirla a la Argentina.

Tras la confirmación del hallazgo de la menor, el Ministerio Público Fiscal trabaja junto con la Cancillería argentina en el proceso de restitución internacional impulsado por el padre de la nena para lograr su regreso al país.

Según precisaron, tanto la causa penal como el trámite para el regreso de la niña continúan de forma paralela.

Tres años desaparecida: cómo fue la investigación

Luego de la denuncia inicial, la búsqueda de la nena derivó en una investigación compleja que involucró a diversos organismos nacionales e internacionales y el uso de herramientas tecnológicas poco habituales en este tipo de casos.

También se contempló posibles vínculos familiares de la actual pareja de la madre con la ciudad venezolana de Barinas, lo que reforzó la hipótesis de que la menor podría encontrarse allí.

A mediados de 2026, Interpol emitió una notificación amarilla destinada a facilitar la búsqueda y difusión internacional del caso. La fiscalía también pidió la colaboración ciudadana, publicando canales de contacto específicos para recibir datos sobre el paradero de la menor.

Uno de los aspectos destacados de la investigación fue el análisis de direcciones IP asociadas a cuentas presuntamente utilizadas por la madre. Con colaboración de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se georreferenciaron accesos a redes sociales y otros servicios digitales, detectando registros en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con accesos recientes en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Estas pistas permitieron orientar la búsqueda internacional.