Vientos de 100 km/h, tormentas, hasta 80 mm de lluvia y frío extremo: alerta roja del SMN

Advierten por la presencia de precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños y actividad eléctrica.

El SMN anunció una alerta por lluvias y vientos vientos fuertes en varias zonas del país.

Las condiciones inestables siguen siendo una constante en los últimos días de julio, donde persisten las bajas temperaturas y advierten por la presencia de fuertes fenómenos para este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que rigen varias alertas que alcanzan el nivel rojo en algunas zonas del país para este viernes por frío extremo, lluvias, tormentas y nevadas, que alcanzan a distintas provincias del país.

El organismo indicó que rige una alerta naranja por nevadas donde se esperan precipitaciones persistentes y valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros , que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve o mezcla de lluvia y nieve en zonas bajas.

El fenómeno afectará el área cordillerana de Mendoza, y de nivel amarillo en esa misma geografía de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Vientos de 100 km/h: a qué zonas afectará la alerta

El SMN indicó que está vigente una alerta naranja por viento zona donde se prevén ráfagas intensas con velocidades entre 45 y 60 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Los vientos alcanzará a las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Alerta por fuertes tormentas

Asimismo rigen alertas por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Lal alerta se mantiene activo para el oeste de las provincias de Buenos Aires, y el sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Finalmente, el alerta amarillo rige para San Luis, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán, Chaco, Salta y Jujuy. En esas provincias se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 70.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Alerta por temperaturas extremas de frío: qué zonas estarán más afectadas

La alerta roja por frío extremo rige en la zona oeste de Santa Cruz, donde se pueden registrar temperaturas “muy peligrosas”, con “efecto alto a extremo en la salud”, capaces de afectar incluso a quienes no son considerados grupos de riesgo.

En el resto de ese distrito y en Tierra del Fuego, en tanto, el aviso es de nivel amarillo.

Ante este escenario de frío extremo, el SMN brindó una serie de recomendaciones: