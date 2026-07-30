Una camioneta se partió en dos tras violento choque: tres muertos y un hombre en grave estado

Por circunstancias que se encuentran bajo investigación, la Toyota Hilux perdió el control e impactó con un cartel.

Una camioneta Toyota Hilux se partió literalmente al medio tras chocar contra la columna de un cartel de señalización en la autopista Rosario-Córdoba. Como consecuencia del violento impacto , tres personas murieron y una cuarta permanece internada en grave estado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9 de este jueves, a la altura del kilómetro 515 de la mano que se dirige hacia Rosario, en cercanías de la localidad cordobesa de Morrison, en el departamento Unión.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Córdoba y citada por Clarín, por causas que todavía son materia de investigación, la camioneta perdió el control , impactó primero contra el guardarrail y, unos mil metros más adelante, terminó estrellándose contra la columna que sostiene un cartel indicador de la salida hacia Morrison y Alto Alegre. La violencia del choque fue tal que el vehículo quedó destruido y dividido en dos partes.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Maximiliano Schaerer, de 29 años; Bárbara Kan, de 51; y Fabiana Delgado, de 61. En tanto, otro ocupante, un hombre de 47 años, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional José Antonio Ceballos, de Bell Ville, donde permanece internado.

Los investigadores señalaron que, en principio, no participaron otros vehículos en el accidente, por lo que las pericias se centran en determinar qué provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta.

Tras el siniestro, personal policial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar. La circulación sobre ese sector de la autopista permaneció restringida mientras se realizaban las tareas de rescate, remoción del vehículo y las pericias ordenadas por la Justicia para esclarecer las circunstancias del hecho.

Murieron un hombre y una nena de 4 años en un brutal choque contra una camioneta

Un trágico accidente se registró el pasado lunes en la Ruta 9 y dejó como saldo dos personas fallecidas, además de cuatro heridos debido a la brutalidad del impacto.

Fuentes policiales revelaron que las víctimas fatales son un hombre y una nena de 4 años que iban en el mismo vehículo.

El accidente ocurrió cerca el domingo en el kilómetro 805 de la Ruta Nacional N°9, a la altura de la localidad cordobesa de Las Peñas, 106 kilómetros al norte de la capital.

De acuerdo con la información brindada por los servicios de emergencia, el choque involucró a un Renault Duster, y una camioneta Nissan Frontier. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente.

El conductor del Renault Duster y la menor que viajaba en el mismo vehículo murieron en el acto. Mientras que otras cuatro personas resultaron con distintas lesiones y fueron trasladadas al Hospital de San José de la Dormida, donde permanecen bajo atención médica.

Acudieron bomberos voluntarios y equipos de emergencia que rescataron a las otras víctimas.

La fiscalía de la región inició una investigación para determinar cómo ocurrió el choque fatal. En ese sentido se intenta determinar cuál de los conductores y por qué se cruzó de carril en un tramo de doble línea amarilla.