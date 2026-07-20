En la capital cordobesa hay distintas versiones acerca de los hechos que derivaron en la lesión del futbolista.

Polémica en Córdoba por la grave lesión de una de las figuras de Talleres.

Talleres de Córdoba recibió una pésima noticia a días del inicio del Torneo Clausura . El colombiano Diego Valoyes sufrió una lesión de grado 2 en el ligamento colateral externo de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas, al menos, por tres meses. El delantero sufrió un fuerte golpe en el amistoso del pasado sábado ante Instituto y en la capital cordobesa hay distintas versiones sobre lo ocurrido.

"Diego Valoyes comenzó este fin de semana un período de recuperación por la lesión sufrida el pasado sábado en una práctica de fútbol frente a Instituto", informó el club en un comunicado, en el que además explicó: "El delantero sufrió una desafortunada acción de juego y producto del impacto de un jugador contrario, tras la realización de los estudios por imágenes, fue diagnosticado con una lesión de grado 2 en el ligamento colateral externo de la rodilla izquierda".

Dentro de la gravedad de la lesión, en Talleres respiraron con la confirmación de que finalmente no hubo compromiso de los ligamentos cruzados, por lo que no deberá pasar por el quirófano. Sin embargo, no deja de ser una baja de peso para la T de Jorge Sampaoli , que deberá afrontar la mayor parte del Clausura sin el colombiano.

ASÍ APARECIÓ VALOYES EN EL ENTRENAMIENTO DE #TALLERES



El colombiano, con una lesión de grado 2 en el ligamento colateral externo de la rodilla izquierda, estará fuera del campo de juego en el inicio del campeonato. pic.twitter.com/W6Bo5fbhTd — 351 Deportes (@351Deportes) July 20, 2026

Encima esta lesión llega justo en el final de una pretemporada en la que Valoyes había dejado una imagen muy positiva y ya se perfilaba para ser una pieza clave en el ataque del conjunto cordobés.

La polémica por las versiones cruzadas sobre la lesión

Si bien Talleres destacó en su comunicado oficial que Diego Valoyes "sufrió una desafortunada acción de juego" y se mencionó un "impacto con un jugador contrario", en la capital de Córdoba circularon distintas versiones sobre lo ocurrido en aquel amistoso entre la T e Instituto.

La lesión se produjo tras un fuerte cruce con Fernando Alarcón y, mientras los medios partidarios de la T aseguran que se trató de una "patada criminal", desde el lado de Instituto intentaron restarle polémica y aseguraron que fue un cruce normal en una pelota dividida. Además, destacaron que el defensor fue sin intención de lastimar.

En el diario La Voz del Interior de Córdoba, en tanto, describió: "Valoyes resbala cuando intentaba controlar la pelota y, en ese contexto, Alarcón llega con su habitual vehemencia para disputar el balón. El defensor de Instituto, conocido por su estilo áspero y por jugar siempre al límite del reglamento, impacta sobre el colombiano en una acción imprudente para un amistoso, aunque lejos de lo que algunos calificaron como una agresión deliberada o una conducta 'criminal'".

De esta manera, y siguiendo la versión del medio periodístico, se trato de un amistoso, con la rispidez típica de un clásico por los puntos, que terminó mal para el futbolista colombiano. Tras confirmarse la lesión, Valoyes estuvo presente en la práctica de este lunes, con la pierna inmovilizada. La férula es parte de la primera etapa de recuperación del colombiano, que luego sumará trabajos de fisioterapia y kinesiología.