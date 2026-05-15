Escándalo en Córdoba: un jugador de Talleres dio positivo en alcoholemia antes del clásico con Belgrano.

Los hinchas del Matador estallaron en furia al conocer detalles de la noticia que salpica a una de sus figuras.

En los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional fuimos testigos de partidos que quedarán en la memoria de los hinchas por mucho tiempo. Uno de ellos, sin dudas, fue el clásico cordobés. Talleres y Belgrano se enfrentaron en uno de los duelos más importante de sus respectivas historias. El pase a cuartos fue para el Pirata que ganó por 1 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Y la dolorosa eliminación para el Matador sigue dando de que hablar.

Es que a una semana cargada de emociones que comenzó con la noticia de que Carlos Tévez no será renovado en el cargo de director técnico, en las últimas horas se dio a conocer un dato que enfureció a los hinchas de la T. Y es que el colombiano Diego Valoyes , futbolista de Talleres, dio positivo en un control de alcoholemia, el pasado 7 de mayo, dos días antes del esperado clásico cordobés que ganó Belgrano con el tanto de Francisco González Metilli.

El futbolista pasó por un control de un operativo policial de rutina. Según informó el parte oficial, el atacante de la T fue frenado mientras circulaba en su vehículo para someterse al test correspondiente en la Avenida Circunvalación a las 02.50 de la madrugada. El examen arrojó 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra superior a la permitida por la legislación cordobesa (en las rutas provinciales es 0). A raíz de esa situación, los agentes aplicaron el protocolo habitual previsto para estos casos.

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Después del procedimiento, otra persona tomó el control del automóvil y el colombiano pudo retirarse del lugar sin mayores inconvenientes. El hecho sucedió apenas dos días antes del clásico cordobés disputado el 9 de mayo. En ese encuentro, el futbolista fue titular en el equipo Albiazul y luego reemplazado en el entretiempo, en un partido en el que no mostró un buen rendimiento.

Escándalo en Radio La Red: Ignacio Malcorra lo fue a buscar a Gustavo López a la salida

Los estudios de Radio La Red en la Ciudad de Buenos Aires se cargaron de tensión en la tarde del viernes, cuando el periodista Gustavo López terminó su programa en la emisora y a la salida lo estaba esperando Ignacio Malcorra, jugador de Independiente.

"Nacho" quedó en el centro de la polémica durante el último partido entre el Rojo y su ex club, Rosario Central, luego de errar un gol clave que hubiera cambiado el curso del encuentro que culminó con la eliminación del equipo de Avellaneda. Los hinchas comenzaron a especular, pero López llevó ese pensamiento al ámbito público: acusó al jugador de ir para atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RockAbierta2/status/2055353838144520365&partner=&hide_thread=false El video del relato de Marcelo Palacios sobre el incidente Malcorra-Gustavo López en la radio La Red. Salio en el canal de Youtube de la emisora. @NicoIndrieri @TanoDigennaro @Lugonzalezdiezz pic.twitter.com/GPkRqcAIvi — RockAbierta2 (@RockAbierta2) May 15, 2026

Malcorra no se quedó de brazos cruzados ante tal acusación y enfrentó al periodista. La escena se dio a conocer cuando Marcelo Palacios tomó el mando del siguiente programa y comenzó a relatar que alguien estaba "apretando" a Gustavo López cuando intentaba ingresar a su vehículo.

Los miembros del programa comenzaron a mirar por la ventana e incluso uno de ellos le hizo una seña a Palacios de que afuera había trompadas. Lo que había comenzado como un chiste para los periodistas, se transformó en un episodio tenso que requirió su intervención y la del personal de seguridad de la radio. Según los testigos que presenciaron el enfrentamiento en las inmediaciones de la radio, el jugador le dijo a López: "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa".