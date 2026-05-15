El Chango Cravero rompió el silencio tras el alta: su agradecimiento a todo Cipolletti

Daniel “Chango” Cravero volvió a hablar después de recibir el alta médica y dejó un mensaje cargado de emoción para los hinchas de Cipolletti, los dirigentes, el personal de salud y todas las personas que lo acompañaron durante las últimas semanas.

El entrenador había sido operado el 1 de abril en Leben Salud , en una intervención cardíaca que duró más de siete horas y que terminó siendo más compleja de lo previsto: además del problema en la válvula aórtica, los médicos debieron realizarle un bypass coronario. Tras 34 días de internación, controles y recuperación, Cravero pudo dejar la clínica y comenzar una nueva etapa.

“Como verán, todavía sigo vivo. Este video es más que todo para informarle a la gente y a todos los que me conocen que todo ha salido muy bien”, expresó el Chango en un mensaje difundido luego del alta. Allí agradeció especialmente a la comisión directiva de Cipolletti , a la clínica, a los médicos, enfermeros y a todos los que estuvieron pendientes de su evolución.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (3).jpg Ahora, el Chango Cravero emprenderá su recuperación. Omar Novoa

El exentrenador albinegro también tuvo palabras para el gobernador Alberto Weretilneck y para el intendente Rodrigo Buteler, a quienes destacó por la ayuda brindada durante el proceso. “Hoy estoy con vida gracias a ellos”, afirmó, visiblemente agradecido por el acompañamiento recibido.

Cravero contó que durante la internación recibió apoyo psicológico, asistencia económica y contención permanente para él y su familia. “Le debo la vida prácticamente a Cipolletti, a la ciudad, a la comisión directiva. Me voy con gente que no son dirigentes, hoy son mis amigos”, sostuvo.

Aunque ya recibió el alta, el Chango permanecerá algunos días más en la ciudad para continuar con estudios y controles médicos. Luego viajará a Chaco para reencontrarse con sus hijas y sus nietos. Antes de despedirse, dejó una frase que resume el vínculo que construyó en este tiempo: “Ojalá que pronto nos crucemos de nuevo en otra cancha”.

La declaración completa del Chango Cravero

"Buenas tardes, bueno como verán todavía sigo vivo así que este video es más que todo para informarle a la gente y a todos los que me conocen que todo ha salido muy bien. Agradecerle en primera medida a toda la comisión directiva de Cipolletti que ha logrado hacerme esta operación, a mucha gente que estuvo involucrada así que agradecerles de por vida y que estoy hoy con vida gracias a ellos, a Leven Salud que la verdad en la clínica me han tratado de la mejor manera... las enfermeras, los doctores, cualquier cantidad de gente".

.Estuve 34 días internado y la verdad que me han brindado todo su apoyo psicológicamente. A veces uno se siente mal y la verdad que entre todos me han sacado adelante. Al señor gobernador de la provincia Alberto Weretilneck que han hecho un esfuerzo bárbaro y gracias a ellos hoy estoy con vida. Al intendente Rodrigo Buteler, que con él tuve más contacto siempre. La verdad que es una persona muy buena, siempre se interesó por todo; por el club, por cómo estábamos nosotros y bueno, agradecerle a todo el mundo, a toda la gente que me ve por la calle hoy y toda la gente que ha venido a la cancha".

cipo daniel cravero.jpg Fotos: Anahí Cárdena

"No tengo palabras porque la verdad que he vuelto a vivir gracias a ellos. La verdad que han hecho un esfuerzo bárbaro todos. Todos han puesto su granito de arena y me siento en falta. Me faltan las palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí y por mi familia. Me han brindado departamento, me han ayudado económicamente, me han ayudado en todo lo que pudieron así que le debo la vida prácticamente a Cipolletti, a la ciudad, a la comisión directiva; me voy con gente que no son dirigentes, hoy son mis amigos".

"Así que cuando necesiten lo que sea y en lo que pueda ayudarlos estoy a la orden. En una semana o 10 días más me estaré yendo a ver a mis hijas, a mis nietos, que es lo que deseo hoy en día. Pronto nos cruzaremos con el equipo y la gente de Cipolletti. Si van para el norte, me ven y me dicen que son de Cipolletti, siempre los voy a ayudar. Ojalá que pronto nos crucemos de nuevo en otra cancha".