Con un joven equipo, Independiente de Neuquén afianza su hegemonía en el femenino

Las dirigidas por Marcelo Remolina obtuvieron nuevamente el torneo Integración de básquet. Derrotaron a Biguá en la final.

Desde que comenzó con este proyecto del básquet femenino, Independiente de Neuquén ha sido protagonista a nivel local y nacional. Eso se plasma en su joven y talentoso equipo con el que acaba de obtener por cuarta vez el torneo Integración , luego de derrotar en la final a Biguá .

Las dirigidas por Marcelo Remolina habían ganado en casa y también lo hicieron en El Nido. Fue por un contundente 68 a 45 que les permitió barrer la serie y quedarse con el título en forma invicta.

La jugadora más valiosa de las finales fue Hanna Quintero , quien tuvo una actuación descollante siendo la goleadora en los dos encuentros. La surgida en Deportivo Roca, que tuvo un importante paso por las selecciones juveniles de Río Negro, es una de las más destacadas apariciones de los últimos años en el básquet femenino de la zona y continúa en constante crecimiento.

hanna quintero

Independiente de Neuquén tiene un plantel joven con jugadoras que ya tuvieron minutos en la Liga Nacional femenina, donde el Rojo representó a la provincia junto con Biguá. Por eso no es casual que ambos equipos hayan llegado a la definición del certamen doméstico.

El torneo Integración reúne a los equipos de primera división de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, por lo que la consagración consolida a Independiente como el equipo dominante a nivel regional.

El plantel campeón

El grupo de jugadoras está integrado por Valentina Mendoza, Guadalupe Marsucci Nieto, Camila Méndez, Maia Grittini Cabanes, Lourdes Briones Pavón, Alina Farías Villoria, Abril Fernández, Hanna Quintero, Clara Remolina, Dulce Bosque, Lola Bados, Mía Panei, Miranda Canales y Lara Fava.

Al entrenador lo acompañan Gabriel Del Egido y la PF Nadina Sosa.