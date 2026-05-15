Condenaron a Romina Maza, la estafadora de la banda que hacía compras con tarjetas robadas en Neuquén

La mujer aceptó su participación en una organización que realizaba estafas a comercios mediante tarjetas. Recibió una condena de prisión efectiva.

Una mujer fue condenada en Neuquén por integrar una banda dedicada a cometer estafas con tarjetas de crédito robadas o usadas sin autorización . La acusada reconoció haber participado de las maniobras y aceptó una pena de cuatro años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.

La condenada es Romina Elvira Maza , quien fue declarada responsable por asociación ilícita, estafas reiteradas y defraudación con tarjetas de crédito en cinco hechos ocurridos entre 2022 y 2025. La sentencia fue homologada este jueves durante una audiencia judicial.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Narváez junto a la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat, integrantes de la unidad fiscal de Delitos Económicos.

Según detalló la fiscalía, Maza formó parte de una organización que operaba en Neuquén realizando compras online con datos de tarjetas obtenidos de manera fraudulenta. Además, los investigadores sostuvieron que continuó con maniobras similares incluso después de iniciada la causa principal.

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Cómo funcionaban las estafas

De acuerdo a la investigación, la banda utilizaba métodos de “ingeniería social” para conseguir información de tarjetas de crédito. Con esos datos realizaban compras en comercios de Neuquén a través de links de pago o botones electrónicos.

El problema aparecía después: cuando los verdaderos titulares desconocían las operaciones, los comerciantes terminaban sufriendo pérdidas económicas porque debían devolver el dinero o afrontar reclamos bancarios.

La fiscalía logró reunir una importante cantidad de pruebas durante la investigación. Entre ellas hubo denuncias de comerciantes y de personas afectadas, informes bancarios y contables, registros de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos y allanamientos donde se secuestraron elementos vinculados a las maniobras.

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Una causa que ya tuvo varias condenas

La organización ya había quedado bajo la lupa judicial desde 2022 y parte de sus integrantes fueron condenados el año pasado. En junio de 2024, otras siete personas aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos judiciales similares. Entre ellos estaban Orlando Javier Antolini, señalado por la fiscalía como el jefe de la banda, y Luca Ezequiel Verón.

Antolini recibió una pena de seis años de prisión efectiva, mientras que Verón fue condenado a cuatro años de cárcel. Ambas penas fueron unificadas con condenas anteriores.

También fueron condenados Alex Daniel Pacheco, Gabriela Maza, Carla Antolini, Tamara Ailén Figueroa y Daniel Fuentes Serrano. En esos casos, las penas fueron de tres años de prisión condicional.

Según la causa, la asociación ilícita operó entre enero de 2021 y julio de 2022, aunque algunas de las maniobras continuaron después con distintos integrantes.

SFP Ciudad Judicial (3) Sebastián Fariña Petersen

Un imputado fue sobreseído

En paralelo, durante el avance de la misma investigación, la fiscalía pidió el sobreseimiento de una persona identificada como P.B.M.

La decisión se tomó porque no pudieron reunir pruebas suficientes para acreditar su participación en la asociación ilícita ni en cuatro hechos de estafa que se le atribuían inicialmente.

Con esta nueva condena, la investigación sigue sumando responsables en una causa que dejó a varios comerciantes de Neuquén enfrentando pérdidas económicas y reclamos por compras realizadas con tarjetas usadas de manera fraudulenta. Muchas de las maniobras se descubrían recién cuando los verdaderos titulares desconocían los pagos realizados.