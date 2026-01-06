Estafa: señalan a empleada de comercio por usar la tarjeta de una clienta

Ocurrió en Centenario y la empleada sospechada como autora de la estafa trabaja en un kiosco de esa ciudad.

Una mujer de Centenario fue estafada por una persona que usó los datos de su tarjeta para realizar compras sin su autorización. La investigación señalaría a una empleada de comercio, pero las actuaciones están frenadas por un particular motivo.

Según consignó el portal Centenario Digital, todo ocurrió en diciembre pasado, cuando una jubilada de 70 años fue a pagar impuestos a un kiosco de la localidad, ubicado sobre calle Atahualpa Yupanqui .

Ese 18 de diciembre, la mujer se acercó al lugar y pagó los impuestos adeudados con su tarjeta de débito, la cual entregó a una joven que la atendió y que ya estaría identificada. Se trataría de una empleada del comercio, de nacionalidad chilena y de 29 años de edad.

Justamente se sospecha que esta joven, al recibir el plástico para realizar la operación y ocultando su accionar de la vista de la jubilada, fotografió el plástico para utilizar los datos.

Comisaria quinta centenario

Luego, realizó compras en diferentes plataformas online y esto pudo ser advertido por la víctima, que decidió realizar una denuncia policial.

La Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II ya tomó intervención y así se pudo dar en principio con la responsable, gracias a diferentes datos que se obtuvieron y filmaciones, según indicaron.

No obstante, Centenario Digital afirma que la investigación se encontraría temporalmente frenada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén, por tratarse de una estafa con un perjuicio relativamente bajo en comparación a otros casos recibidos.

Aún así, es lógico que la noticia de esta decisión generó malestar en la jubilada estafada, que perdió así parte de sus haberes, y en la región, donde ya trascendió el hecho.

Además, dado que la presunta responsable por el momento no ha sido perseguida por el delito, hay temor de que la situación se repita.

"Cuento del tío": acusan a un hombre por estafar a una mujer

Luego de concretarse su detención días atrás, la fiscalía acusó finalmente al hombre señalado por cometer la estafa del "cuento del tío" que despojó a una adulta mayor de San Martín de los Andes de más de 100 mil dólares en ahorros. El estafador estaría también vinculado a un importante asalto perpetrado en Cipolletti en marzo pasado.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la acusación se realizó el martes, durante una audiencia en la que el fiscal del caso Hernán Scordo le atribuyó a un hombre identificado como "L.E.J" el delito de estafa en calidad de autor. Mientras avanza la investigación, el acusado permanecerá detenido en prisión preventiva en la provincia de Río Negro, donde fue acusado por otros dos hechos la semana pasada.

De acuerdo a la investigación de la fiscalía y la Brigada de Investigaciones de la Zona Sur de la Policía provincial, la estafa en San Martín de los Andes fue cometida el pasado 1 de diciembre.

Fiscalia san martin

La víctima fue una mujer adulta mayor, quien recibió alrededor de las 11 de la mañana el llamado de otra mujer que afirmó ser la gerenta de Jubilaciones y Pensiones de la Anses. Esta mujer le dijo que había dólares que iban a salir de circulación, que esto era algo de lo que un familiar suyo ya estaba al tanto, y que un hombre del banco iba a pasar a buscar sus ahorros por su casa para que pueda cambiarlos antes de que pierdan vigencia.

Con este fin, alrededor de las 12 del mediodía, el acusado pasó por la casa de la víctima, ubicada en el centro de la ciudad, y se llevó una caja metálica que en el interior tenía una bolsa con USD 125.000. Antes de escapar, le pidió a la mujer que apague su teléfono celular para que se actualice y se acredite la operación bancaria.

Aunque esto no fue informado, se estima que al indicarle esto último, el estafador se aseguró al menos un par de minutos de ventaja, en los que la mujer no podía llamar a ningún familiar ni a otras personas que pudieran destapar que todo se trataba de un engaño.