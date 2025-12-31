"Cuento del tío": acusan a un hombre por estafar a una mujer de San Martín de los Andes

El hombre está bajo investigación por otros hechos que sigue la Justicia rionegrina, por lo que ya cumple una prisión preventiva.

La fiscalía de San Martín de los Andes acusó al agresor por el delito de tentativa de homicidio.

Luego de concretarse su detención días atrás, la fiscalía acusó finalmente al hombre señalado por cometer la estafa del " cuento del tío " que despojó a una adulta mayor de San Martín de los Andes de más de 100 mil dólares en ahorros. El estafador estaría también vinculado a un importante asalto perpetrado en Cipolletti en marzo pasado.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la acusación se realizó el martes, durante una audiencia en la que el fiscal del caso Hernán Scordo le atribuyó a un hombre identificado como "L.E.J" el delito de estafa en calidad de autor. Mientras avanza la investigación, el acusado permanecerá detenido en prisión preventiva en la provincia de Río Negro, donde fue acusado por otros dos hechos la semana pasada.

De acuerdo a la investigación de la fiscalía y la Brigada de Investigaciones de la Zona Sur de la Policía provincial, la estafa en San Martín de los Andes fue cometida el pasado 1 de diciembre.

fiscal hernan scordo

La víctima fue una mujer adulta mayor, quien recibió alrededor de las 11 de la mañana el llamado de otra mujer que afirmó ser la gerenta de Jubilaciones y Pensiones de la Anses. Esta mujer le dijo que había dólares que iban a salir de circulación, que esto era algo de lo que un familiar suyo ya estaba al tanto, y que un hombre del banco iba a pasar a buscar sus ahorros por su casa para que pueda cambiarlos antes de que pierdan vigencia.

Con este fin, alrededor de las 12 del mediodía, el acusado pasó por la casa de la víctima, ubicada en el centro de la ciudad, y se llevó una caja metálica que en el interior tenía una bolsa con USD 125.000. Antes de escapar, le pidió a la mujer que apague su teléfono celular para que se actualice y se acredite la operación bancaria.

Aunque esto no fue informado, se estima que al indicarle esto último, el estafador se aseguró al menos un par de minutos de ventaja, en los que la mujer no podía llamar a ningún familiar ni a otras personas que pudieran destapar que todo se trataba de un engaño.

abueloa estafa telefonica.jpg

Estafador escurridizo

Tras percatarse de la trampa y realizar la denuncia, la Policía inició una investigación solicitando informes telefónicos y relevando los registros de cámaras urbanas, de manera que pudieron identificar al sospechoso y trabajar en su ubicación.

El imputado fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca el pasado 16 de diciembre, cuando intentó escapar de un control policial, y desde allí lo trasladaron hacia la provincia de Río Negro, donde lo acusaron por los delitos de estafa y robo agravado, en dos hechos. En el contexto de esa investigación, le dictaron la prisión preventiva hasta abril próximo, medida que está cumpliendo en Cipolletti. Por este motivo, no resultó necesario solicitar una detención.

La causa judicial se tramitó en los tribunales de Cipolletti. La causa judicial se tramitó en los tribunales de Cipolletti.

No obstante, Scordo sí requirió una medida cautelar extra: que se le imponga la prohibición de tener contacto por cualquier medio, por sí o a través de terceros, con la víctima del hecho durante el desarrollo de la investigación.

El juez de Garantías Maximiliano Bagnat, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de la medida cautelar y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.

"L.E.J" también está investigado por hacerse pasar por un contador y engañar a una mujer para que le entregue dinero y joyas en febrero. Además, está acusado como uno de los coautores del brutal asalto a los comerciantes cipoleños propietarios de Selecciones Rosmary, ocurrido en marzo.