Estafaron a una neuquina con una entrada falsa para Bad Bunny y terminó escuchando desde la calle

La joven damnificada contó que no era la única, advirtió sobre la modalidad de estafa y relató su experiencia en sus redes.

El furor por el show de Bad Bunny se convirtió en frustración para decenas de personas.

Durante la noche de este domingo, en el marco del anteúltimo concierto de Bad Bunny en el Monumental, la ilusión de ver el espectáculo se convirtió en frustración para decenas de personas que fueron estafadas con entradas falsas. Una joven neuquina documentó la situación en sus redes sociales.

Con las entradas en la mano y el estadio de fondo, contó que junto a su acompañante tuvo que escuchar el show desde la vereda, sin poder ingresar al recital.

“ No compren entradas en la calle ”, fue el mensaje que se viralizó. Según contó la joven, las entradas parecían completamente originales: tenían diseño similar al oficial, buen papel e incluso un supuesto comprobante de compra. “Parecía todo súper legal, por eso las compramos”, explicó. Sin embargo, al intentar ingresar, el acceso fue rechazado. "Nos quedamos con las entradas en la mano", afirmó.

La situación no fue aislada. “No somos solo nosotros, deben ser por lo menos 50 o 200 personas”, aseguró. En los alrededores del estadio, varios grupos se encontraban en la misma situación, con tickets falsos y sin posibilidad de recuperar el dinero.

Una neuquina denunció que la estafaron con entradas para el recital de Bad Bunny

Las víctimas dieron aviso a la policía, que los acompañó a intentar identificar al vendedor. Según relataron, se trataría de un hombre de contextura grande, morocho y con el pelo rapado, que desapareció rápidamente del lugar. “Ya debe estar en su casa con toda la plata”, lamentaron.

A pesar del operativo, no lograron encontrarlo. “Seguramente mañana, que es el último día, va a estar vendiendo y va a seguir cayendo gente”, advirtieron, con bronca e impotencia.

Finalmente, la joven pudo conseguir entradas para el último show del ídolo internacional y subió un nuevo video a su Instagram. Con el epígrafe "acompañame al show", mostró cómo llegó al estadio y la previa del espectáculo, junto con algunas de las canciones.

Cómo operaba la estafa con entradas falsas

De acuerdo a los testimonios, el engaño se basaba en entradas visualmente muy similares a las originales, lo que generaba confianza en los compradores. Al tratarse de una compra en la vía pública y sin canales oficiales, no hubo forma de reclamar ni de validar el ticket antes del ingreso.

"Además de darnos la entrada que parece original, nos dieron hasta el ticket de compra", contó la joven damnificada para mostrar la complejidad de la estafa.

Especialistas en seguridad y consumo recuerdan que la reventa callejera es una de las modalidades más frecuentes de estafa en recitales masivos, especialmente cuando se trata de artistas internacionales con alta demanda.

Quiso comprar entradas para Bad Bunny pero se equivocó de artista y se volvió viral

El furor por Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy, su impactante show en el Super Bowl y de cara a su gira mundial 2026, generó una ola de compras de entradas para las distintas presentaciones que tiene en distintos países, pero también dejó lugar para errores insólitos.

Una fan española se volvió viral en las últimas horas, después de contar que quiso conseguir tickets para ver al artista puertorriqueño y terminó comprando, por equivocación, entradas para otro show: “Ya me parecía barato”, bromeó al descubrir el error que rápidamente se difundió en redes sociales.

La joven decidió compartir en las redes sociales el momento en el que creyó haber comprado entradas para el show de su ídolo, pero la emoción le jugó una mala pasada y no se detuvo a leer correctamente.

En vez de comprar entradas para el Bad Bunny "Conejo Malo", compró entradas para el show de Enrique Bunbury, lo cual se habría debido a una equivocación por la similitud entre las letras que llevan los nombres de los cantantes.

En las imágenes se pudo ver el momento en que la chica se dio cuenta de su error y se echó al piso a llorar mientras una amiga la filma sin dejar de reírse por la insólita equivocación. “Ya decía yo ‘qué barato está’. Me gasté 165 pavos”, expresó entre lágrimas y risas.

Luego de eso, las amigas se pusieron a escuchar al cantante español y descubrieron que poco tiene que ver con el puertorriqueño.