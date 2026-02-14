Quién es Gabriela Berlingeri, la joven que acompaña a Bad Bunny en Argentina

El Conejo Malo, que ya brindó su primer show en Buenos Aires, estaría bien acompañado: la influencer supo ser su pareja y se habrían vuelto a reencontrar.

La llegada de Bad Bunny a la Argentina desató una verdadera revolución entre sus fanáticos, quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos tanto musicales como personales. En las últimas horas, la atención se centró especialmente en la figura de Gabriela Berlingeri , la influyente empresaria que acompaña al artista durante su estadía. El vínculo entre ambos se remonta al año 2017, cuando se conocieron en Puerto Rico, aunque recién en 2020 decidieron oficializar su romance ante el público y las redes.

La pareja compartió cinco años de relación hasta que en 2022 decidieron tomar caminos separados , aunque el lazo afectivo entre ellos nunca pareció cortarse de manera definitiva. A pesar de los constantes rumores de reconciliación que surgieron tras la ruptura, ambos mantuvieron una notable ambigüedad respecto a la naturaleza actual de su trato personal. La presencia de la joven en el país volvió a encender las alarmas de sus seguidores, quienes anhelan verlos juntos nuevamente .

Lejos de ser simplemente la acompañante de una estrella internacional, Gabriela logró consolidar una exitosa carrera propia como modelo, diseñadora de joyas e influencer de moda . Durante los meses de confinamiento por la pandemia, la joven fundó su marca D29, un proyecto que creció sostenidamente hasta la reciente presentación de su línea de trajes de baño. Con más de dos millones de seguidores en Instagram , Berlingeri utiliza su plataforma para promocionar sus campañas profesionales y producciones fotográficas.

Luego de que el cantante pusiera fin a su mediático noviazgo con la modelo Kendall Jenner a mediados del año 2024, las versiones sobre un retorno con la chica cobraron una fuerza renovada. Los fanáticos más detallistas no tardaron en analizar coincidencias en eventos y pequeños gestos digitales que sugerirían un acercamiento privado entre los dos protagonistas de esta historia. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los involucrados emitió un comunicado oficial para confirmar o desmentir este supuesto noviazgo.

Berlingeri

Berlingeri reapareció en Argentina antes de los shows en River

El papel de la joven en la vida del músico fue fundamental, acompañándolo en premiaciones de prestigio internacional y en los momentos de mayor exposición de su carrera artística. Su estadía en territorio argentino no hace más que alimentar las especulaciones sobre un presente sentimental compartido que trasciende lo estrictamente profesional. Mientras Bad Bunny celebra el éxito rotundo de su último material discográfico, su entorno íntimo sigue siendo motivo de debate.