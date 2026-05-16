Finde con frío polar en Neuquén: se vienen heladas con temperaturas bajo cero

Anticipan jornadas de tiempo estable pero con un marcado descenso de la temperatura. Las heladas se harán sentir con fuerza en toda la región.

El otoño empieza a mostrar su faceta más dura en la región. Tras algunas jornadas inestables, el frío polar se consolidará en Neuquén capital y los alrededores durante los próximos días, con registros térmicos nocturnos que perforarán el cero de manera constante.

De acuerdo con el último reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el cielo despejado abrirá la puerta a fuertes heladas, típicas de la Patagonia norte en esta época del año.

La combinación de altas presiones y la ausencia de nubosidad generará las condiciones ideales para que el termómetro baje. Los vecinos del Alto Valle deberán preparar los abrigos pesados y tomar precauciones con los vehículos, las plantas y cañerías ante una seguidilla de noches y madrugadas muy frías.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana

Para este sábado, las condiciones en la ciudad de Neuquén se mantendrán estables pero frías. Durante el día, se espera un cielo mayormente despejado con una temperatura máxima que alcanzará apenas los 12 °C. El viento soplará del sector sudeste a unos 18 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h, aportando algo de sensación térmica baja.

El verdadero cambio se sentirá al caer la tarde. Para la noche del sábado, el cielo quedará completamente despejado y el termómetro registrará una mínima de 3 grados bajo cero, bajo un viento leve del sudoeste.

Clima - Helada - hielo en calle (1).JPG Claudio Espinoza

El domingo el panorama será similar, aunque con una leve recuperación térmica durante la tarde. El sol brillará con fuerza desde temprano, permitiendo que la máxima ascienda hasta los 14 °C con vientos muy leves del noroeste. Sin embargo, la tregua durará poco: la noche volverá a presentarse helada, repitiendo una mínima estimada en -3 °C.

Qué dice la AIC para los próximos días

La tendencia de tiempo frío y seco se profundizará de cara al comienzo de la semana laboral. El lunes se perfila como el día más agradable de la serie en horas de la tarde, gracias a una máxima que llegará a los 16 °C bajo un cielo totalmente despejado. De todos modos, hacia la noche el viento rotará al sudoeste e incrementará su intensidad, alcanzando los 32 km/h, lo que marcará el ingreso de un nuevo frente de aire frío.

El martes se consolidará el enfriamiento general. Con el cielo mayormente despejado, la máxima diurna no superará los 15 °C, mientras que a la noche se prevé una madrugada rigurosa con una mínima de 4 grados bajo cero. El viento del sudeste y noreste aportará calma, pero no alivio térmico.

Clima - Gente - dia frio (16).jpg El clima seguirá con heladas en Neuquén. Por momento la ola polar se hace interminable. Claudio Espinoza

Cuánto bajará la temperatura

El pico del enfriamiento llegará promediando la semana. El miércoles será una jornada para salir con bufanda y guantes. La AIC anticipa una temperatura mínima que tocará los 5 grados bajo cero durante la noche y las primeras horas del día. La máxima, en tanto, se quedará clavada en los 13 °C bajo un sol pleno pero que aportará poco calor a los neuquinos.

Las autoridades regionales recomiendan a los automovilistas circular con extrema precaución durante las primeras horas de cada mañana, debido a la probable formación de hielo negro sobre la calzada en sectores sombríos de las rutas del Alto Valle. Asimismo, se aconseja verificar el estado de los sistemas de calefacción hogareños para evitar accidentes y optimizar el consumo ante la persistencia de las bajas temperaturas.