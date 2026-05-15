Dolor e interrogantes sobre las causas de la muerte del petrolero: así lo despidieron en redes

La muerte del trabajador petrolero , que se dio a conocer a primera hora de este viernes, repercutió en el ámbito laboral y conmocionó a sus familiares y amigos quienes manifestaron su dolor y preocupación en redes sociales .

A primera hora de la mañana, un soldador, identificado como Darío Gasatón Ruiz , de 43 años, y originario de la ciudad bonaerense de Campana fue encontrado sin vida en el yacimiento Barrosa de Vaca Muerta , en el área La Angostura Sur.

El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar , confirmó el trágico hecho a LM Neuquén. Según relató, lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo hallaron a la víctima esta mañana, cuando arribaron al lugar, y nadie se había percatado del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada anterior.

Carcar explicó que "el lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30".

En tanto que, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguraron a LM Neuquén que el trabajador fue hallado "con un caño pesado encima". La fiscal interviniente es Lucrecia Sola, además intervinieron el personal de Criminalística y el médico de la Policía. Q

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Dolor en las redes

Cientos de comentarios, mensajes de condolencias a las familias, sobre todo de su ciudad natal, se compartieron en las redes sociales ni bien se conoció la noticia, con poca información en horas de la mañana.

"Mis condolencias a la familia, tuve la oportunidad de trabajar con él en Atucha, excelente persona”, lo recordó Gabriel Fuentes.

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También hubo familiares que manifestaron su dolor y falta de información sobre las causas de su deceso. “Falta informar que estaba desde ayer tirado y nadie se dio cuenta !!! ¿Ni los supervisores ni sus compañeros se dieron cuenta que no volvió a la casa? Que nunca se subió a la combi? Todos se fueron y lo dejaron ahí !!!! Recién hoy lo encontraron supuestamente. Tío, mi Titi y yo te vamos a recordar siempre, él te ama muchísimo y sabés que siempre preguntaba por vos cada vez que viajabas!”, escribió Melina en un portal bonaerense.

"Fuerza a la familia y mis condolencias. Se fue un buen compañero y trabajador, una muy buena amistad con los amigos muy conocido en Campana y en refinería. Que en paz descanse amigo Darío Ruiz", posteó Luis Morales.

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"Negro descansa en paz. Mi pésame a sus hermanas y su hermanos", escribió Fabián Bodemam.

"Un beso al cielo Gastón. Mí pésame ala familia, un excelente pibe", lo recordó Horacio Vázquez.

"Un gran compañero y muy buena mano de obra y persona. Una pérdida muy triste, mis condolencias para la familia Ruiz", posteó Fernando Cáceres, un excompañero de Atucha.