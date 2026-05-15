Dolor e interrogantes sobre las causas de la muerte del petrolero: así lo despidieron en redes

Compañeros, amigos y familiares expresaron su pesar. Además, pidieron que se esclarezca su fallecimiento.
La muerte del trabajador petrolero, que se dio a conocer a primera hora de este viernes, repercutió en el ámbito laboral y conmocionó a sus familiares y amigos quienes manifestaron su dolor y preocupación en redes sociales.
A primera hora de la mañana, un soldador, identificado como Darío Gasatón Ruiz, de 43 años, y originario de la ciudad bonaerense de Campana fue encontrado sin vida en el yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en el área La Angostura Sur.
El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, confirmó el trágico hecho a LM Neuquén. Según relató, lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo hallaron a la víctima esta mañana, cuando arribaron al lugar, y nadie se había percatado del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada anterior.
Carcar explicó que "el lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30".
En tanto que, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) aseguraron a LM Neuquén que el trabajador fue hallado "con un caño pesado encima". La fiscal interviniente es Lucrecia Sola, además intervinieron el personal de Criminalística y el médico de la Policía. Q
Dolor en las redes
Cientos de comentarios, mensajes de condolencias a las familias, sobre todo de su ciudad natal, se compartieron en las redes sociales ni bien se conoció la noticia, con poca información en horas de la mañana.
"Mis condolencias a la familia, tuve la oportunidad de trabajar con él en Atucha, excelente persona”, lo recordó Gabriel Fuentes.
También hubo familiares que manifestaron su dolor y falta de información sobre las causas de su deceso. “Falta informar que estaba desde ayer tirado y nadie se dio cuenta !!! ¿Ni los supervisores ni sus compañeros se dieron cuenta que no volvió a la casa? Que nunca se subió a la combi? Todos se fueron y lo dejaron ahí !!!! Recién hoy lo encontraron supuestamente. Tío, mi Titi y yo te vamos a recordar siempre, él te ama muchísimo y sabés que siempre preguntaba por vos cada vez que viajabas!”, escribió Melina en un portal bonaerense.
"Fuerza a la familia y mis condolencias. Se fue un buen compañero y trabajador, una muy buena amistad con los amigos muy conocido en Campana y en refinería. Que en paz descanse amigo Darío Ruiz", posteó Luis Morales.
"Negro descansa en paz. Mi pésame a sus hermanas y su hermanos", escribió Fabián Bodemam.
"Un beso al cielo Gastón. Mí pésame ala familia, un excelente pibe", lo recordó Horacio Vázquez.
"Un gran compañero y muy buena mano de obra y persona. Una pérdida muy triste, mis condolencias para la familia Ruiz", posteó Fernando Cáceres, un excompañero de Atucha.
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