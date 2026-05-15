Increíble: una nena de 12 años abrió su primer paquete de figuritas y le tocaron ¡Messi y Ronaldo juntos!

Lina revolucionó a su familia tras encontrar las dos figuritas más buscadas del álbum en el primer sobre que abrió. La reacción fue increíble.

Lina, la niña afortunada con las figuritas de Messi y Ronaldo del Mundial 2026.

La pasión por el Mundial 2026 ya empezó a sentirse en todo el país y, como ocurre cada cuatro años, el álbum de figuritas volvió a convertirse en una tradición para miles de personas. Pero en una casa de General Roca ocurrió algo totalmente inesperado cuando una nena de 12 años abrió su primer paquete de figuritas y encontró juntas las estampas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La protagonista de la historia es Lina , la menor de tres hermanos, quien apenas comenzaba a entusiasmarse con el álbum del Mundial 2026. Lo que parecía una compra improvisada terminó convirtiéndose en una escena inolvidable para toda la familia.

Todo comenzó cuando su mamá, Victoria, salió a hacer compras a un conocido supermercado y, casi por casualidad, vio que vendían figuritas en la caja . Hasta ese momento, no tenían pensado arrancar con la colección.

“Lina tenía ganas de hacer el álbum, pero yo lo había descartado totalmente porque pensé que era un gastadero de plata”, contó entre risas a LM Neuquén. “Lina tenía ganas de hacer el álbum, pero yo lo había descartado totalmente porque pensé que era un gastadero de plata”, contó entre risas a LM Neuquén.

Sin embargo, algo cambió sobre la marcha. Victoria decidió comprar un paquete “para darle el gusto” a su hija, aunque después terminó llevando tres sobres porque sintió culpa de entregarle apenas uno.

“Le dije al cajero: ‘dame un paquete’. Y me miró raro, como diciendo ‘¿un paquete solo?’. Entonces terminé comprando dos más”, recordó.

Messi figurita album_16x9

Un grito que sorprendió a toda la familia

Esa noche, ya con todos acostados, Lina se fue a su habitación para abrir las figuritas. Nadie esperaba demasiado. De hecho, según contó la familia, el álbum todavía estaba vacío y ni siquiera tenían pensado coleccionarlo seriamente.

Pero segundos después ocurrió lo inesperado. “Escuchamos que sale gritando porque le había tocado Ronaldo. Vuelve a abrir el mismo paquete y aparece Messi. Ahí ya explotó todo”, relató Victoria.

La reacción quedó grabada porque Lina estaba filmando un video para enviárselo a su prima Carla, con la que comparte el álbum. Esa espontaneidad fue justamente lo que hizo tan especial el momento.

“No era algo preparado. Ella le estaba mostrando a su prima que había empezado a abrir figuritas y justo pasó eso”, explicó su mamá.

Le tocaron Messi y CR7

El sueño premonitorio que tuvo Victoria

Pero la historia tiene un detalle todavía más curioso. Días antes de comprar los sobres, Victoria había tenido un sueño relacionado con el Mundial y desde entonces lo tomaba como una especie de señal.

“Hace cinco días soñé que me ganaba un viaje para el Mundial”, reveló entre risas. “Hace cinco días soñé que me ganaba un viaje para el Mundial”, reveló entre risas.

Según contó, desde ese momento empezó a hacer distintas acciones “para ayudar al destino”, como participar en promociones y sorteos vinculados al torneo.

“Les decía a mis amigas: ‘No vaya a ser cosa que el destino esté ayudando y yo no haga nada’”, recordó.

Por eso, cuando aparecieron Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo paquete, las bromas no tardaron en llegar. “Todo el mundo me decía: ‘Vos te vas a terminar yendo al Mundial’”, contó.

lina y sus dos figuritas de messi y cr7 2

Lejos de ser una familia fanática del coleccionismo, Victoria aseguró que en su casa nunca hubo una obsesión por llenar el álbum. Sus hijos mayores, hoy de 19 y 22 años, también habían hecho álbumes anteriores “como una actividad más”, pero jamás llegaron a completarlos.

Con Lina, incluso, la expectativa era todavía menor. “Como es mujer pensé que no le iba a interesar tanto. Igual creo que Messi y Ronaldo son los únicos dos jugadores que conoce”, bromeó.

Pero el golpe de suerte despertó algo nuevo en toda la familia. Lo que empezó como una simple compra improvisada ahora ya se transformó en una misión para completar el álbum.

“A raíz de este video dijimos: listo, ahora vamos con todo”, contó Victoria.

ronaldo figurita mundial

La palabra de Lina, la afortunada

Durante la entrevista, Lina también habló sobre el inesperado hallazgo y reconoció que todavía sigue sorprendida por lo que pasó. “Estoy sorprendida”, respondió cuando le preguntaron qué sintió al abrir el paquete.

Aunque muchos le sugirieron vender las figuritas, especialmente por el valor simbólico que tienen dentro de la colección, la nena ya tomó una decisión.

“No las voy a vender, las voy a pegar”, afirmó convencida. “No las voy a vender, las voy a pegar”, afirmó convencida.

Por ahora, las figuritas siguen guardadas sin pegar, mientras la familia disfruta del inesperado fenómeno que generó el video y se prepara para seguir comprando sobres.

“Arrancamos con toda la suerte. Ahora queremos llenarlo”, cerró Victoria.