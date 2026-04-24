Mundial 2026: rivales de Argentina, días y horarios de los partidos

Este es el cronograma de la FIFA que establece la participación de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 .

Luego de las victorias obtenidas en los partidos amistosos ante Mauritania y Zambia, la Selección Argentina comienza a palpitar el Mundial 2026 . En los primeros días de junio -y como última escala antes de la Copa del Mundo - los Albicelestes afrontarán otros dos encuentros de carácter amistoso: jugarían -ya en suelo estadounidense- ante las selecciones de Serbia y Guatemala.

Cabe recordar que la FIFA dispuso que el Mundial 2026 incluya tres ceremonias de inauguración: la principal, el jueves 11 de junio en Ciudad de México (con el juego entre México y Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio: en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay).

Según lo determinó la FIFA, en estos días jugará la Selección Argentina por el Grupo J en el Mundial 2026 :

En la antesala de la Copa del Mundo, los Albicelestes afrontarán dos partidos de carácter amistoso: jugarían ante las selecciones de Serbia y Guatemala.

Martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina): vs. Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina): vs. Austria, en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington.

Sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina): vs. Jordania, en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington.

Es oportuno recalcar que la gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno. Asimismo, cabe reponer que del Mundial 2026 serán parte 48 selecciones. A raíz de ello, la FIFA estipuló un cronograma que contempla ni más ni menos que 104 partidos. Así, el torneo se inicia el jueves 11 de junio de 2026 y finaliza el domingo 19 de julio de 2026. El encuentro decisivo está pautado en el MetLife Stadium de Nueva York.

Seleccion Argentina El Mundial se inicia el jueves 11 de junio de 2026 y finaliza el domingo 19 de julio de 2026. El encuentro decisivo está pautado en el MetLife Stadium de Nueva York.

Cómo le fue a la Selección Argentina con los rivales a los que se enfrentará en el Grupo J del Mundial 2026

A lo largo de su historia, la Selección Argentina se enfrentó a Argelia en una sola ocasión. Fue en 2007, en un partido de carácter amistoso, con victoria de los Albicelestes por 4 a 3. El conjunto nacional se impuso con los tantos de Lionel Messi (2), Carlos Tevez y Esteban Cambiasso.

Asimismo, también disputó dos encuentros amistosos ante Austria: el primero tuvo lugar en 1980, cuando el Equipo de Todos goleó por 5 a 1 a los europeos en Viena con goles de Diego Maradona (3); Santiago Santamaría y Leopoldo Luque. Diez años más tarde, nuevamente en la capital de Austria, la Albiceleste igualó 1 a 1 (gol de Jorge Burruchaga).

Cabe resaltar que el juego entre la Selección Argentina y Jordania en el Mundial 2026 inaugurará el historial entre ambas selecciones, puesto que nunca se enfrentaron hasta el momento.