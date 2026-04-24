Mundial 2026: rivales de Argentina, días y horarios de los partidos
Este es el cronograma de la FIFA que establece la participación de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026.
Luego de las victorias obtenidas en los partidos amistosos ante Mauritania y Zambia, la Selección Argentina comienza a palpitar el Mundial 2026. En los primeros días de junio -y como última escala antes de la Copa del Mundo- los Albicelestes afrontarán otros dos encuentros de carácter amistoso: jugarían -ya en suelo estadounidense- ante las selecciones de Serbia y Guatemala.
Cabe recordar que la FIFA dispuso que el Mundial 2026 incluya tres ceremonias de inauguración: la principal, el jueves 11 de junio en Ciudad de México (con el juego entre México y Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio: en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay).
Estos son los rivales, los días y horarios de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Según lo determinó la FIFA, en estos días jugará la Selección Argentina por el Grupo J en el Mundial 2026:
- Martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina): vs. Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina): vs. Austria, en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington.
- Sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina): vs. Jordania, en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington.
Es oportuno recalcar que la gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno. Asimismo, cabe reponer que del Mundial 2026 serán parte 48 selecciones. A raíz de ello, la FIFA estipuló un cronograma que contempla ni más ni menos que 104 partidos. Así, el torneo se inicia el jueves 11 de junio de 2026 y finaliza el domingo 19 de julio de 2026. El encuentro decisivo está pautado en el MetLife Stadium de Nueva York.
Cómo le fue a la Selección Argentina con los rivales a los que se enfrentará en el Grupo J del Mundial 2026
A lo largo de su historia, la Selección Argentina se enfrentó a Argelia en una sola ocasión. Fue en 2007, en un partido de carácter amistoso, con victoria de los Albicelestes por 4 a 3. El conjunto nacional se impuso con los tantos de Lionel Messi (2), Carlos Tevez y Esteban Cambiasso.
Asimismo, también disputó dos encuentros amistosos ante Austria: el primero tuvo lugar en 1980, cuando el Equipo de Todos goleó por 5 a 1 a los europeos en Viena con goles de Diego Maradona (3); Santiago Santamaría y Leopoldo Luque. Diez años más tarde, nuevamente en la capital de Austria, la Albiceleste igualó 1 a 1 (gol de Jorge Burruchaga).
Cabe resaltar que el juego entre la Selección Argentina y Jordania en el Mundial 2026 inaugurará el historial entre ambas selecciones, puesto que nunca se enfrentaron hasta el momento.
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