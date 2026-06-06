La Selección Argentina venció a Honduras y dejó una gran imagen en la previa del Mundial

La Albiceleste jugó muy bien con un equipo mayormente alternativo y ganó 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

La Selección Argentina le ganó 2-0 a Honduras, en el primero de sus amistosos de preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los goles los hicieron los delanteros Lautaro Martínez y Giuliano Simeone , uno en cada tiempo.

La primera llegada del partido fue de Giuliano Simeone . El delantero sacó un potente remate de afuera del área, pero el arquero hondureño contuvo sin mayores complicaciones.

Por el lado de Honduras, Edwin Rodríguez sacó un potentísimo remate desde afuera del área a los 18 minutos, pero la pelota se fue por arriba del travesaño.

Pasados los 30 minutos de la primera etapa, Giovani Lo Celso desbordó por la derecha, enganchó y remató de zurda en lo que casi se convierte en un golazo: la pelota impactó en el travesaño y cuando Nicolás Tagliafico fue a buscar el rebote, el árbitro sancionó un penal -inexistente- a favor de la Selección Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2063424513702846948&partner=&hide_thread=false ¡LA FALTA CONTRA TAGLIAFICO QUE TERMINÓ EN PENAL Y GOL DE LAUTARO PARA ARGENTINA!



A los 33' del primer tiempo, el árbitro sancionó penal por esta infracción de Cristopher Meléndez sobre Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez lo convirtió en el 1-0 de Argentina ante Honduras. pic.twitter.com/p1lMk3TqRI — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

A pesar de un contacto menor, el árbitro no dudó en sancionarlo al instante y tras unos segundos de revisión, fue validada la decisión. Lautaro Martínez se encargó de ejecutarlo y fusiló al arquero Edrick Menjívar con un remate cruzado al palo izquierdo. A pesar de que fue hacia el mismo lugar, el guardametas no pudo desviarla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2063422264104648971&partner=&hide_thread=false ¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 37' y de penal, Lautaro puso el 1-0 ante #Honduras. pic.twitter.com/acehFpwhF5 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

En el comienzo del complemento, la Selección Argentina no dejó de presionar y llegó al 2 a 0 rápido luego de una gran jugada colectiva. A los 55 minutos, Lautaro Martínez se la cedió de taco a Giuliano Simeone, quien definió con una precisión envidiable.

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Tras una buena jugada colectiva, Simeone puso a los 54' el 2-0 ante #Honduras. pic.twitter.com/kWnvPfxcs9 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Los grandes ausentes en este partido fueron Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes todavía se están recuperando de sus respectivas lesiones. Se espera que al menos “La Pulga” pueda sumar minutos en el amistoso del próximo martes 9 de junio ante Islandia.

Luego de dicho encuentro frente al combinado del país europeo, la Selección tendrá una semana de descanso antes del inicio de su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que será ante Argelia

La síntesis de la victoria de la Selección Argentina ante Honduras

Amistoso internacional

Argentina – Honduras

Estadio: Kyle Field

Árbitro: Yoshito Nakagawa (Japón)

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Giancarlos Sacaza, Joseph Rosales; Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga; Rigoberto Rivas, Luis Palma, Dereck Moncada; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.

Gol en el primer tiempo: 36m. Lautaro Martínez (A).

Gol en el segundo tiempo: 9m. Giuliano Simeone (A)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Keyrol Figueroa por Jorge Benguche (H), Rodrigo de Paul por Valentín Barco y Facundo Medina por Nicolás Tagliafico (A), 17m. Luis Vega por Denil Maldonado, Exon Arzú por Dereck Moncada, David Ruíz por Kevin Arriaga y Alejandro Reyes por Edwin Rodríguez (H), 18m. Enzo Fernández por Thiago Almada, Alexis Mac Allister por Giovani Lo Celso, José López por Lautaro Martínez y Cristian Romero por Lisandro Martínez (A), 36m. Nicolás Capaldo por Giuliano Simeone, Tomás Aranda por Exequiel Palacios y Santiago Beltrán por Juan Musso (A), Cristian Canales por Giancarlo Sacaza, Aguilera por Joseph Rosales y Jeffry Miranda por Rigoberto Rivas (H), 38m. Nicolas Capaldo por Giuliano Simeone y Joaquín Freitas por Nicolás Otamendi (A).