Napoli presentó su camiseta inspirada en Argentina en medio de la campaña mundial contra el país: el video

En el barrio de La Boca, con Maradona como protagonista y los colores de la Selección argentina, el conjunto napolitano presentó su nueva camiseta alternativa en víspera de cumplir 100 años.

La campaña antiargentina no cesa y con el correr de los días distintas figuras de distintos rubros siguen echando leña al fuego en un escándalo que se generó durante y después del Mundial 2026 . Desde la cantante española Rosalía, como el entrenador de Egipto cuando le tocó perder con la subcampeona del mundo, entre otras personas que siguen expresando sus diferencias con la Argentina.

En las últimas horas el país recibió un fuerte respaldo de un importante club de Europa en medio de la campaña que sigue generando ruido en el país. El Napoli de Italia, donde Diego Armando Maradona es enaltecido por los fanáticos debido a lo que generó futbolísticamente en la ciudad de Nápoles, presentó su nueva camiseta inspirada en Argentina con un video hecho en el territorio nacional.

Rápidamente el video muestra a la bandera Argentina flameando en el cielo y conecta de forma posterior con un barrio típico del país como es La Boca . Allí hay una unión especial: Maradona , quien se identificó a lo largo de su vida con el club azul y oro.

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La camiseta es principalmente de color blanco, con delgadas líneas celeste, que están inspirados en la Argentina y, también, comparte color con el club italiano. "Albiceleste Napolitana", escribió el club junto a la presentación.

En su comunicado, el club alega que, más allá del vinculo con Maradona, la camiseta alternativa está inspirada en los italianos que emigraron de Italia. "Fue un viaje por calles y colores que cuentan una relación alimentada por historias, familias y comunidades que unieron a Nápoles y Argentina, un lazo que Diego Armando Maradona fortaleció todavía más", reza.

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Oscar Ruggeri destrozó las conspiraciones sobre la final del Mundial

Las conspiraciones en torno a la derrota de Argentina ante España por la final del Mundial 2026, un duelo donde el combinado nacional fue superado ampliamente desde lo futbolístico, pero no por el resultado, crecen.

No paran, y tanto distintos fanáticos del fútbol como figuras del deporte se expresaron sobre este tipo de hipótesis que, para bien o mal, toman terreno.

En medio de las versiones hasta el momento ficticias, que hasta incluso indican que Argentina recibió órdenes de ir para atrás, un campeón del mundo con el combinado nacional se expresó con dureza sobre estas opiniones en torno a la derrota.

Quién fue y quién dijo

“Yo no iba a venir, me costó levantarme, no iba a venir, y después de las cosas que escuché... Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla‘. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir eso a Messi, ¿quién?“, dijo Oscar Ruggeri en el programa F90 de ESPN.

Analizando el juego, agregó: "Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España, pero si volvemos atrás con el partido de Inglaterra, eso fue algo increíble. Nunca había visto yo que se lleven por delante una selección de la manera que Argentina se la llevó puesta a Inglaterra. Encima a Inglaterra, que era el partido que esperábamos todos”.

Oscar Ruggeri

Sobre el supuesto pedido que le hizo Grondona a Maradona en el Mundial 90

"Porque dicen que Grondona le dijo a Diego de que ‘hasta acá llegamos’ (en 1990). A mí no me dijeron nada. Mirá, a mí me tocó salir en el entretiempo por lesión, ¿pero qué? ¿Salí porque había que perder? Es de locos esto. Que después en el partido nuestro pasaron cosas... Sigo diciendo del penal a Calderón, el penal que nos cobraron, el partido estuvo más parejo”, reveló.

A su vez, afirmó con dureza: “Pero de ahí a decirnos a nosotros que hasta acá, hay que perder, que no pueden llegar, no pueden salir bicampeones, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco todo lo que está pasando. Es muy loco, por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol. No es que el Pollo (Vignolo, conductor del programa) me dice a mí: ‘Che, mañana no hables de este tema‘. Ah, no, yo no voy a hablar de ese tema si tengo ganas de hablar de ese tema. Dale. No, déjense de joder”.