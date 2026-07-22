Rosalía rompió el silencio tras la polémica por su publicación contra la Selección Argentina

La cantante española causó indignación entre sus fanáticos argentinos, por un posteo en sus redes sociales. Qué dijo la artista.

Luego del escándalo en las redes sociales y el enojo de los fans, Rosalía salió a pedir disculpas.

Tras el escándalo que desató en redes sociales y las críticas de sus seguidores argentinos, la cantante española Rosalía rompió el silencio a través de las redes sociales.

La artista salió a pedir disculpas por compartir el video que publicó Mia Khalifa en TikTok , el cual fue interpretado como un mensaje "argentina", tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026.

Mediante una historia de Instagram, la cantante española explicó por qué reposteó esa publicación donde Khalifa se burlaba de la derrota del equipo de Lionel Messi .

“Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió Rosalía junto a una imagen de la bandera Argentina y tres emojis de caritas llorando.

La artista catalana les aclaró a sus fanáticos que publicó el video de Mía en su perfil oficial de TikTok porque el clip estaba musicalizado con ese tema que forma parte de su disco Lux.

También buscó explicar que su intención no fue burlarse de la Selección argentina, como sí lo hizo Khalifa -una de las figuras que durante el Mundial 2026 tuvo polémicas declaraciones sobre el conjunto dirigido por Scaloni-.

Tras la ola de críticas por parte de su público argentino, Rosalía no solo hizo un pedido de disculpas sino que también decidió eliminar el video de Mía que había compartido.

La actitud de Rosalía que desató el escándalo

Para entender el origen del conflicto, primero hay que explicar que Mia Khalifa fue una de las figuras públicas que más opinó en contra del equipo de Lionel Messi, e incluso para la final contó que apostó un millón de dólares a favor del conjunto de Lamine Yamal.

Por eso, la polémica ocurrió luego de que Rosalía reposteara en su perfil de TikTok una publicación en donde Mía celebraba la derrota de la Selección.

El video en cuestión está musicalizado con “La perla”, una de las canciones que forma parte del álbum Lux de la catalana. “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar al clip.

“La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, es parte de la letra que Mía eligió de la canción de Rosalía para cantar en su video.

La reacción de los fanáticos

Como era de esperarse, el gesto de la cantante española enfureció a los fans argentinos y expresaron su enojo con una catarata de críticas e incluso tomaron una drástica decisión.

“Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece un tanto hipócrita”, opinó una internauta en X que se mostró en desacuerdo con la comparación. Otro escribió, “Ay Rosalía, Rosalía, mirá que meterte con un país que te ha dado tanto por caer en un relato... qué triste” y “Bien que después cantás ‘El cielo nació en Buenos Aires’”.

Pero el enojo de los fans de la española no quedó soló en mensajes, escaló a tal punto que muchos anunciaron que pondrían a la venta sus entradas para los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena, programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

"Vendo 4 entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina", escribió uno de los usuarios en X, un mensaje que rápidamente se viralizó y reflejó el malestar que generó la publicación de la cantante española.

"Rosalía publicando cosas anti argentina a un mes de sus shows en nuestro país. Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío", expresó, un tuitero, enojado.