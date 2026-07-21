La drástica decisión que tomó Rosalía tras el escándalo por su posteo antiargentina

Crece el malestar entre sus seguidores que no pueden creer que la cantante se haya plegado a la campaña contra la Scaloneta.

Rosalía en el medio de la polémica por sumarse a la campaña antiargentina a una semana de actuar en Buenos Aires.

Tras la final del Mundial 2026 en la que España le ganó a Argentina por 1 a 0 y la llevó a ser la nueva campeona mundial, se incrementaron episodios de violencia especialmente en redes sociales donde se busca despotricar contra todo un país. La polémica se generó cuando Rosalia reposteó un video de la exactriz porno libanesa, Mía Khalifa, quien viene mostrado su desprecio por Argentina. Celebró el triunfo de la furia española con un comentario que desató el repudio de los fans argentinos.

Rosalía compartió en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa con el tema de La Perla, d su más reciente álbum LUX de la de Sant Esteve Sesrovires, de fondo y el mensaje "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas".

Los fans argentinos puntualizaron que la palabra “perlas” tiene una connotación negativa y en este contexto se interpretó como una referencia despectiva hacia nuestro país. Entre los fans que comentan en su IG no se cuestiona que festeje un triunfo de la selección de su país, sino este posteo que compartió avalando la calificación de la exactriz de denominarlos “perlas” a los jugadores de la Selección Argentina.

Rosalía vive la vida a plenitud en Miami

Todo esto ocurrió en las últimas horas, cuando la cantante española se encuentra en Chile, y a 11 días de empezar su serie de shows en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

A causa de todo lo ocurrido durante las últimas horas, donde su nombre se volvió tendencia en todas las redes sociales en Argentina y que muchos fans decidieron poner en venta sus entradas al show, Rosalía decidió eliminar el reposteo. De esta manera, en su perfil de Tik Tok ya no figura el video de Mia Khalifa.

La rosalia tuvo que sacar la historia bardeando a Argentina



Muy lindo el activismo woke hasta que empezaron a cancelar las entradas kjj pic.twitter.com/JhYejPQ8fQ — ElBuni (@therealbuni) July 21, 2026

El rechazo de su público argentino

Ante la primera respuesta que cientos de fans, quienes cuestionaron en las redes sociales a la cantante por qué se había sumado a la campaña antiargentina, Rosalía tomó una decisión. Si bien toavía no se expresó, lo que hizo inmediatamente fue quitar de su historia el reposteo de la exatriz de cine para adultos. Lo mismo hizo la propia Mia Khalifa.

“Qué rápido nos has soltado la mano", la reprende uno de los seguidores. mientras otros le recuerdan: "Que tenemos el cielo más bonito, que somos un país hermoso" y ’un año después "te sumás a la campaña masiva de odio contra nuestro país por un simple torneo de fútbol. Mirando todo esto en retrospectiva, deberíamos cuestionarnos quién es la verdadera Perla", para finalizar algunos van más allá, hacen un llamamiento a devolver las entradas y le aconsejan: “No vengas, Rosalía”.