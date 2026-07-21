Rosalía se suma a la ola antiargentina: qué dicen los fans que van devolver las entradas

La cantante compartió un video de Mia Khalifa tras la final del Mundial 2026 y sus seguidores dijeron que no irán a su show.

La visita de Rosalía a la Argentina comenzó a generar repercusiones incluso antes de su llegada. A días de sus shows en el Movistar Arena , la cantante española compartió un video en redes sociales que fue interpretado por muchos de sus fans como una chicana hacia la Selección Argentina y las respuestas no se hicieron esperar.

El video de la polémica es el de Mia Khalifa, que la actriz compartió en TikTok después de la final del Mundial 2026.

En la publicación Khalifa simuló cantar un fragmento de “La perla”, de Rosalía , y acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas” , en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España.

El hecho es que Rosalía, que celebró en sus redes con un video en el que se la ve envuelta en una bandera española, reposteó el video en sus historias, donde se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

Como era de esperarse, el gesto de la cantante española enfureció a los fans argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación y expresaron su enojo con una catarata de críticas e incluso tomaron una drástica decisión.

Cabe destacar que el término "perla" se utiliza para referirse a "alguien que se comporta mal, es problemático o no es de fiar".

Rosalía dio marcha atrás pero fue demasiado tarde

Luego de la inmensa de repercusión que generó la publicación, tanto Mia Khalifa como Rosalía eliminaron el video de sus respectivas redes sociales.

Sin embargo, eso no impidió que el contenido siguiera circulando, ya que numerosos usuarios habían descargado el clip y lo replicaron en distintas plataformas, manteniendo viva la polémica.

La furia de los fans

Entre los mensajes que más se repitieron entre los fans enfurecidos estuvieron: “Ay Rosalía, Rosalía, mirá que meterte con un país que te ha dado tanto por caer en un relato... qué triste” y “Bien que después cantás ‘El cielo nació en Buenos Aires’”.

¿Qué festejes el triunfo de tu país? Joya, pero que estés de acuerdo con eso de que los argentinos somos 'unas perlas' me parece un tanto hipócrita para una persona que vino a la Argentina a promocionar su disco y que en esos días se llenó la boca hablando maravillas de nosotros", opinó una usuaria.

“Después no vengas a hacer promo a Argentina”, “Al final sos una hipócrita, que lástima”, “Más sensibilidad hacia tu público argentino que pagó para verte en dos semanas”, “Después para venir a promocionar tu álbum a la Argentina no tenés problema, no? Por lo menos tené un poquito de respeto por todos los fans que pagaron cientos de miles de pesos para verte en dos semanas, caradura”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la cantante que fue tendencia en la red social X (antes Twitter).

Drástica decisión

El enojo de los fans de la española escaló a tal punto que nunciaron que pondrían a la venta sus entradas para los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena, programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

"Vendo 4 entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina", escribió uno de los usuarios en X, un mensaje que rápidamente se viralizó y reflejó el malestar que generó la publicación de la cantante española.

Devolución general de entradas al show de rosalía. que ni venga. — Esteban Schmidt (@estebanschmidt) July 21, 2026

No fue el único, varios lo siguieron atrás y empezaron a publicar mensajes contra la artista española.

"Rosalía publicando cosas anti argentina a un mes de sus shows en nuestro país. Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío", expresó, un tuitero, enojado.