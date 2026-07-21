Cuándo debutaría "Popstars": esta es la fecha prevista para el gran regreso del reality.

Después de que le fuera muy bien con el rating durante junio y julio con la transmisión de varios partidos del Mundial 2026 , Telefe encara agosto con fuertes estrenos para mantener el liderazgo de audiencia en la tevé de aire en Argentina . Con la Copa del Mundo ya finalizada, el canal de las tres pelotas apuesta por renovar su programación.

En ese contexto, trascendió cuándo debutarán " Popstars ", " Historias del corazón " y una nueva temporada de " PH, Podemos Hablar ". El reality y el histórico ciclo de Andy Kusnetzoff son las grandes apuestas de la señal que busca recuperar el terreno perdido tras no conseguir los números esperados con las últimas ediciones de Gran Hermano.

El primer movimiento en la grilla de programación de Telefe llegará el lunes 3 de agosto, cuando Virginia Lago regrese a la pantalla con " Historias del corazón ", ciclo que ocupará la franja de las 17 o 18 horas y en el que se emitirá " Avenida Brasil ". Para el estreno, la producción trabaja en una entrevista por Zoom con Cauã Reymond, uno de los protagonistas de la exitosa ficción brasileña, que formaría parte de la emisión inaugural.

Días más tarde será el turno de Andy Kusnetzoff, quien volverá con "PH, Podemos Hablar". Antes del debut previsto para el sábado 8 de agosto, el conductor realizará las tradicionales sesiones de fotos y la grabación de las promociones que acompañarán el lanzamiento del ciclo. De esta manera, Telefe volverá a contar con uno de los formatos que mejores resultados le dio en los últimos años dentro de su programación de fin de semana.

La gran apuesta llegará con "Popstars", el reality musical que conducirá Nico Vázquez y que ya comenzó sus grabaciones. El programa contará con un jurado integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y Carlos García, mientras que el streaming estará a cargo de La Reini, Juli Poggio, Valen Rizzuti y Martín Cirio. Según trascendió, el estreno está previsto para el lunes 17 de agosto, antes de la gran final de "Gran Hermano: Generación Dorada", aunque desde el canal aclaran que todas las fechas permanecen sujetas a posibles cambios de programación.

Cuál es la figura entrará a Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano sigue en una etapa de cambios por la salida de los jugadores debido a las galas de eliminación que marcan el final de la participación. Este lunes hubo un resultado contundente que terminó eliminando a un jugador de renombre, pero la producción prepara sorpresas para ocupar esa vacante: este martes ingresaría una figura internacional al programa.

Según trascendió en las últimas horas, y como afirmaron en la web de radio Mitre, ingresaría una figura internacional: será Fabio Agostini, ganador de La Casa de los Famosos (Telemundo), un personaje reconocido en la casa debido a que hace hace algunos meses fue parte del intercambio con Solange Abraham.

“Estaría bueno que nominen de acuerdo a lo que les pasa cuando entran y no acorde a los prejuicios que tienen”, revelaron en el sitio mencionado sobre la postura de la producción del reality.