Quién se fue de Gran Hermano 2026 este lunes 20 de julio: ¿Solange o Emanuel?

Con una nueva eliminación consumada, Gran Hermano Generación Dorada despidió a un histórico del reality y entra en una etapa cada vez más decisiva.

Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación que dejó un momento cargado de emoción. La jornada comenzó con seis jugadores en placa: Emanuel Di Gioia, Sol Abraham, Yisela "Yipio" Pintos, Yanina Zilli, Sebastián Cola y Matías Hanssen. A medida que Santiago del Moro fue revelando los resultados, los participantes fueron asegurando su continuidad dentro del programa.

El primero en salir de la placa fue Matías Hanssen , quien obtuvo apenas el 0,2% de los votos negativos, convirtiéndose en el participante menos votado de la noche. Más tarde también lograron mantenerse en competencia Sebastián Cola , Yanina Zilli —que celebró su permanencia lanzándose a la pileta— y Yipio Pintos. Emanuel Di Gioia se convirtió en el más reciente participante en abandonar la casa.

La eliminación terminó reduciéndose a un esperado mano a mano entre Emanuel Di Gioia y Sol Abraham . Ambos ya se conocían por haber formado parte de la edición 2011 de Gran Hermano , donde protagonizaron una intensa rivalidad que volvió a cobrar protagonismo en esta nueva temporada.

Finalmente, Santiago del Moro anunció la decisión del público. Emanuel recibió el 55,7% de los votos negativos, mientras que Sol Abraham acumuló el 44,3%, resultado que determinó la salida definitiva de Di Gioia del reality de Telefe. La definición fue una de las más comentadas de la noche, ya que enfrentó a dos jugadores con una historia previa que generó expectativas tanto dentro como fuera de la casa.

Antes de abandonar la casa, Emanuel Di Gioia se mostró profundamente conmovido y dedicó unas palabras de agradecimiento por la experiencia vivida durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada: “Fue un camino zarpado... Gracias por ser parte de esto...”, expresó mientras se despedía de sus compañeros.

Lejos de mostrarse frustrado por la eliminación, el exjugador aseguró que sentía haber cumplido su objetivo y destacó cuál era su mayor premio fuera del programa: “¡Gracias, Big! Lo mejor lo tengo afuera, que es mi hija, yo ya gané”, afirmó con emoción. Fiel a su personalidad, cerró su participación con una frase que ya se había convertido en una marca registrada entre los seguidores del reality: “Chau, que la pasen bomba, a meterle mecha”.

Todos los eliminados de Gran Hermano 2026

Con la salida de Emanuel Di Gioia, la lista de participantes que dejaron la competencia continúa creciendo. Hasta el momento, los eliminados y quienes abandonaron el juego por distintos motivos son:

Leandro Nigro.

Nenu López.

Catalina "Titi" Tcherkaski.

Franco Zunino.

Brian Sarmiento.

Tati Luna.

Gladys "La Bomba Tucumana" (abandono por decisión propia).

Eduardo Carrera.

Lola Tomaszeuski (expulsión).

Danelik Galazan.

Lolo Poggio (placa planta).

Grecia Colmenares (placa planta).

Daniela De Lucía.

Nazareno Pompei.

Martín Rodríguez.

La Maciel (abandono por decisión propia).

Franco Poggio.

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia).

Kennys Palacios.

Nicolás Sícaro.

Carmiña Masi (expulsada).

Andrea del Boca.

Carla "Carlota" Bigliani.

Tomy Riguera (placa planta).

Divina Gloria (abandono por salud).

Gabriel Lucero.

Manuel Ibero.

Juan Carlos López, "JC".

Emanuel Di Gioia.

Con una nueva eliminación consumada, Gran Hermano Generación Dorada entra en una etapa cada vez más decisiva. La competencia se intensifica semana tras semana y cada gala redefine el camino de los participantes que buscan llegar a la gran final del reality más visto de la televisión argentina.