¿Laura Ubfal contra la producción de Gran Hermano? El polémico mensaje que compartió.

La histórica panelista del reality se animó a criticar a la producción del programa de Telefe .

Laura Ubfal , histórica panelista de los programas de debate sobre Gran Hermano , volvió a dejar en claro su postura sobre Solange Abraham . La periodista, en más de una oportunidad cuestionó el juego de la participante. Y, ahora, realizó un gesto en sus redes sociales que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality de Telefe.

En las últimas horas, la panelista reposteó en su cuenta de la red social X un mensaje que no solo apuntaba contra Solange, sino que además cuestionaba a la propia producción de Gran Hermano , programa del que forma parte a través del panel de especialistas.

El posteo compartido por Laura Ubfal decía: "La producción de Gran Hermano se la pasó inflando a una participante que no sabe ni manejar la información privilegiada que le pasan y termina exponiendo el acomodo". El mensaje cerraba con un pedido directo a las autoridades del reality: "Si no hay expulsión para Sol que al menos la sancionen mandándola a placa directamente".

El reposteo no pasó inadvertido y rápidamente despertó reacciones entre los fanáticos de Solange y de Gran Hermano, quienes cuestionaron que una de las panelistas del programa compartiera un mensaje con críticas tan duras hacia la participante y, además, con cuestionamientos dirigidos a la propia producción del ciclo.

Como era de esperarse, el gesto de Ubfal reavivó el debate en las redes sociales, donde los usuarios volvieron a dividirse entre quienes respaldaron su postura y quienes salieron en defensa de Solange.

Jornada de tensos debates en Gran Hermano

Este jueves, el debate de Gran Hermano: Generación Dorada atravesó uno de sus momentos más tensos cuando Andrea del Boca quedó en el centro de las críticas de varios panelistas por las caídas que sufrió dentro de la casa. La discusión fue subiendo de tono hasta que Santiago del Moro intervino para frenar el cruce.

La actriz defendió lo ocurrido en el reality y descartó cualquier especulación sobre una actuación. “Nadie va a actuar una cosa así”, aseguró con firmeza. Gastón Trezeguet intentó replicar su postura: “No, Andrea, yo pensé que vos acá me ibas...”, alcanzó a decir antes de que Del Moro lo interrumpiera. “Perdón, un minuto, Gastón. Hay compañeros que no han preguntado todavía, chicos. Respeten un poco al compañero”, pidió el conductor para ordenar el intercambio.

Andrea mantuvo su posición y relató cómo vivió el episodio. “No puedo cambiar la opinión de los demás”, afirmó. Luego recordó la segunda caída: “Después me volví a caer y enseguida dije: ‘Estoy bien’, porque estaba bien, fue un golpazo, pero no sentía nada roto”.

Fue entonces cuando Santiago del Moro tomó la palabra y realizó un descargo contundente en defensa de la participante. Reconoció que alrededor de Gran Hermano suelen circular teorías y especulaciones, pero marcó un límite: “Andrea, dejame aclarar algo. Yo, por parte del programa oficial de este certamen televisivo, de esta competencia que es Gran Hermano, entiendo todo tipo de teorías conspirativas. Es parte del programa. Ahora, que ya nosotros desde acá, desde el programa oficial, dudemos de la caída de ella cuando hubo un equipo que la pasó horrible, que se asustó, hubo médicos, ambulancias que se movilizaron. Cuando casi se mata, porque la primera reacción, cuando vimos todos esos materiales, fue ‘se mató’”, remarcó.