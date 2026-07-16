Neuquén La Mañana soldado Junín de los Andes: conmoción por el hallazgo de un soldado muerto a orillas del río Curruhué

El hallazgo del cuerpo se produjo este jueves, en jurisdicción de Junín de los Andes. Rodolfo Ramírez

Un soldado fue hallado muerto este jueves a orillas del río Curruhué, en jurisdicción de Junín de los Andes. Total hermetismo desde la Policía de Neuquén que investiga la causa de su deceso.

Según información a la que pudo acceder LM Neuquén, se trata de un soldado voluntario de unos 18 años, perteneciente a la Comunidad Linares, que estaba desaparecido desde este último miercoles. Habrían salido a buscarlo y lo hallaron cerca del puente del río Curruhué, distante a un kilómetro del casco urbano de Junín de los Andes, en dirección a la localidad de San Martín de los Andes.

Personal de la División Criminalística Lago del Sur es quien está a cargo de llevar adelante las pericias del caso para establecer la identidad de la víctima como así también las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.