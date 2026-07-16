Junín de los Andes: conmoción por el hallazgo de un soldado muerto a orillas del río Curruhué

La Policía encontró el cuerpo del joven durante este jueves. Qué se sabe sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Un soldado fue hallado muerto este jueves a orillas del río Curruhué, en jurisdicción de Junín de los Andes. Total hermetismo desde la Policía de Neuquén que investiga la causa de su deceso.
Según información a la que pudo acceder LM Neuquén, se trata de un soldado voluntario de unos 18 años, perteneciente a la Comunidad Linares, que estaba desaparecido desde este último miercoles. Habrían salido a buscarlo y lo hallaron cerca del puente del río Curruhué, distante a un kilómetro del casco urbano de Junín de los Andes, en dirección a la localidad de San Martín de los Andes.
Personal de la División Criminalística Lago del Sur es quien está a cargo de llevar adelante las pericias del caso para establecer la identidad de la víctima como así también las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.
Oficialmente no se informó sobre quién habría dado aviso a la Policía una vez hallado el cuerpo. En tanto que, de acuerdo a la información a la accedió este medio, se indica que la causa estaría vinculada a un presunto suicidio.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
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