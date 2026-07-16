Así se festejó al pie del Messi más alto del mundo: las emocionantes fotos y el mensaje por Malvinas

Miles de personas coparon el Monumento a Messi en Cutral Co, para festejar el 2-1 a Inglaterra y el pase a la final ante España. Las mejores fotos.

Los festejos en la estatua de Lio Messi más alta del mundo.

Con el brazo en alto y la mirada fija en el horizonte, la estatua de veinte metros que Cutral Co le dedicó a Lionel Messi volvió a ser testigo de una noche histórica. La Selección Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra , con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y se metió por segunda vez consecutiva en la final de un Mundial .

Y como ya es costumbre, la ciudad completa se volcó a los pies del monumento más alto del mundo dedicado al Diez en todo el planeta para gritarlo junto a miles de desconocidos que, esa noche, fueron familia.

Desde temprano, las calles que rodean el Monumento a Messi se fueron llenando de banderas celestes y blancas. Familias enteras, jóvenes con la camiseta puesta desde la mañana, abuelos que no se quisieron perder este partido por nada del mundo.

Cuando el árbitro pitó el final, la ciudad estalló. Los drones que sobrevolaron la zona esa noche captaron una postal que ya recorre el país entero. Una marea humana rodeando al gigante de piedra iluminado de celeste, con los brazos en alto imitando el gesto del propio Messi.

El Messi más alto del mundo en Cutral Co: los festejos

"Nunca vi algo así acá", repetían los vecinos entre abrazos y lágrimas, mientras las bengalas y las bocinas de los autos se mezclaban con los cánticos de la hinchada. Todo fue mucho más que un festejo futbolero, fue la reafirmación de una cábala que la ciudad viene sosteniendo desde el arranque del Mundial, convertida ya en un ritual colectivo que trasciende el resultado de cada partido.

Entre las banderas que flamearon esa noche, hubo una que no pasó inadvertida. "Las Malvinas son Argentinas", sostenida por un grupo de vecinos frente al monumento.

En cada festejo mundialista, esa consigna vuelve a aparecer como parte de una identidad nacional que se celebra en la cancha y que también carga la memoria de una causa que sigue siendo bandera para buena parte del pueblo argentino.

La estampa del monumento a Messi flanqueado por esa bandera resumió, en una sola imagen, dos formas distintas de patriotismo que esa noche se fundieron en una sola.

El próximo domingo, Argentina buscará su cuarta estrella ante España. Y todo indica que Cutral Co, una vez más, va a ser el escenario elegido por miles para vivirlo al pie del Messi más alto del mundo.