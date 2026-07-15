Para emocionarse: la reacción de Lionel Messi tras el pitazo final ante Inglaterra

La Selección Argentina remontó un partido que iba perdiendo por 1 a 0, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Lionel Messi terminó de rodillas sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta apenas se consumó la victoria de Argentina por 2-1 ante Inglaterra . Cerró los puños, bajó la cabeza y dejó salir una emoción que había contenido durante una semifinal dramática, en la que la Selección estuvo al borde de la eliminación y terminó logrando otra remontada para meterse nuevamente en la final del Mundial .

La imagen del capitán rápidamente quedó asociada a una noche de enorme carga simbólica para el fútbol argentino. Como Diego Maradona en el Azteca de 1986, Messi volvió a protagonizar una jornada inolvidable frente a Inglaterra, esta vez en Atlanta y con una clasificación que será recordada por generaciones.

El rosarino, que muchas veces mostró su emoción con la camiseta de la Selección, pocas veces se había quebrado de una manera tan expresiva. Después de unos segundos arrodillado, levantó la mirada, sonrió hacia el cielo y recibió el abrazo de sus compañeros, en una escena que resumió el desahogo de todo un país.

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Argentina llegó a estar muy complicada en el desarrollo del partido, pero reaccionó en el momento justo y dio vuelta la historia con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El 2-1 ante Inglaterra no solo depositó al equipo de Lionel Scaloni en otra final mundialista, sino que también dejó una postal eterna de Messi, otra vez en el centro de una noche histórica.

Con esta victoria, la Selección Argentina cortó con una racha negativa de 36 años. Esto se debe a que la última vez que la "Albiceleste" le había ganado en los 90 o 120 minutos a un campeón del mundo en el torneo de selecciones más importante fue en los octavos de final de Italia 1990.

Se trata del encuentro correspondiente a los octavos de final de dicha edición, donde los entonces dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se impusieron por 1-0 sobre Brasil gracias al gol de Claudio Caniggia, tras una inolvidable asistencia de Diego Armando Maradona.

Enzo Fernández y Lionel Messi, figuras en una nueva remontada histórica argentina

El mediocampista Enzo Fernández y el astro Lionel Messi se destacaron en un partido en el que la Selección argentina tuvo que volver a remontar para poder superar a Inglaterra por 2-1 y clasificar a la final del Mundial 2026.

El volante fue una de las principales armas argentinas desde la distribución y el remate de afuera del área, recurso con el que igualó el partido, mientras que el “10” tuvo un segundo tiempo excepcional y asistió en ambos tantos.

En un complemento en el que todo el representativo argentino tuvo gran nivel, también tuvieron rendimientos preponderantes el mediocampista Leandro Paredes, vital para “marcarle la cancha” desde el principio al mediapunta Jude Bellingham, además del central Lisandro Martínez y otro ingreso positivo del lateral Gonzalo Montiel.

Una Selección que ya se acostumbró a sufrir, aunque cuenta con la jerarquía, inteligencia y amor propio suficientes para hacer que la moneda siga cayendo para su lado, pudo clasificar a la final del Mundial 2026, instancia en la que lo espera el representativo español, por el título del mundo.

La gran final de la Copa del Mundo 2026 se jugará este domingo 19 de julio a las 16:00 (horario argentino), en el estadio MetLife de la ciudad estadounidense de Nueva York, en la que Argentina buscará su cuarta estrella y bicampeonato, tras la obtención de Qatar 2022, mientras que la “Roja” jugará con el objetivo de sumar su segundo Mundial.