El video: el momento en el que el Cuti Romero le gritó el gol en la cara a Jordan Pickford.

Cristian Cuti Romero , defensor y referente de la Selección Argentina , protagonizó un alocado festejo al momento del empate argentino en el partido de semifinales contra Inglaterra . El capitán del Tottenham de la Premier League le gritó el golazo de Enzo Fernández en la cara a Jordan Pickford, arquero con conjunto inglés. La imagen se volvió e una de las más simbólicas del triunfazo histórico por 2-1, en Atlanta, en la semifinal del Mundial 2026 .

A los 40 minutos del segundo tiempo, el mediocampista del Chelsea sacó un remate espectacular de derecha, inatajable para el arquero del Everton, para el 1-1 parcial. Apenas la pelota tocó la red, el defensor del Tottenham tuvo una alocada reacción: le gritó el gol en la cara a Jordan Pickford.

La Albiceleste comenzó perdiendo por 1-0 con gol de Anthony Gordon, pero lo dio vuelta sobre el final con dos golazos: el bombazo de Enzo Fernández y luego -tras un centro de Lionel Messi con la diestra- un tanto de cabeza de Lautaro Martínez. La Selección Argentina dio otro paso histórico: ganó un duelo más que especial contra Inglaterra en Atlanta y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se medirá con España. El encuentro se disputará el domingo 19 de julio desde las 16, en Nueva York/Nueva Jersey.

Este será el séptimo mano a mano por el título para el conjunto nacional, que busca su cuarta estrella de la mano de la Pulga y Lionel Scaloni.

Bellingham no se bancó perder, le pegó al Colo Barco en los festejos

La victoria de Argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, dejará muchas repercusiones y ya está sucediendo desde el pitazo final del partido. La albiceleste eliminó en otro partido para el infarto a los británicos y ahora se medirá ante España por la la final, en busca de la cuarta estrella. En el final, el inglés Bellingham dio la nota.

En un partido que fue muy caliente, con mucho roce, uno de los que no se bancó la derrota fue Jude Bellingham, que en medio de los festejos de los argentinos, insólitamente se acerca a donde estaba un grupo de jugadores y le pegó al Colo Barco en la cabeza. Inmediatamente se armo una escaramuza en la que Otamendi lo termina sacando al inglés.

Bellingham, una de las grandes figuras de este seleccionado inglés, no tuvo un gran partido y se lo vio fastidioso con el roce constante en el juego. Hasta acá, había convertido seis goles en el Mundial, cinco de ellos, en las rondas eliminatorias.

Además, durante el desarrollo del partido, el mediocampista del Real Madrid protagonizó varios cruces picantes con Leandro Paredes y un duelo verbal subido de tono con Lionel Messi. Sin dudas, una noche para el olvido del jugador que llegaba como lo mejor que había mostrado Inglaterra en esta Copa del Mundo.