Mundial 2026 | Picantes declaraciones de Messi tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra

El capitán dio una nota tras la victoria de la selección Argentina sobre Inglaterra. Habló de la importancia del partido ganado y la final que se viene.

Lionel Messi jugará su tercer final (2014, 2022, 2026 ) en este Mundial 2026 , un logró que sólo poseía el brasileño Cafú (1994, 1998 y 2002). Ya con más tranquilidad, habló con la prensa y se refirió al presente de la scaloneta, lo especial del partido jugado y de la final que se viene.

"Vivimos sensaciones especiales, el grupo lo sintió, sabíamos que era una victoria que el pueblo argentino quería y nosotros también, no era una victoria más " expresó el capitán argentino sobre lo especial que era el duelo. Mucho se había hablado del contexto que traía aparejado este choque mundial.

Sobre el encuentro y la remontada histórica dijo: "nunca dejamos de creer, de intentarlo, con juego, los metimos en un arco, esta felicidad es enorme".

Luego, también habló de la actualidad, de la realidad de una selección que sigue demostrando estar a la altura: "es una locura lo que estamos viviendo, yo sinceramente antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabia que lo íbamos a pelear y que íbamos a estar entre los cuatro".

En otra de las notas que brindó, profundizó mucho más: "venimos de ser campeones del mundo, venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela a quien le duela, digan lo que digan. Hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada".

"Este grupo no me sorprende, conozco y sabíamos de lo que éramos capaces, la gente por ahí tenia dudas, pero este grupo cuando se junta y esta unido, saca de donde no tiene para dar el máximo" agregó.

También se dirigió a los argentinos: "Disfruten de este momento como lo hacemos nosotros, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores, que lo vivan como lo están haciendo, hoy conseguimos lo que todos queríamos, llegar hasta lo ultimo, hasta la final del mundo".

Un mensaje al pueblo y el Diego

En su ronda con los medios, Messi siguió hablando desde el corazón, metiéndose en temas que no es habitual en él: "Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esto a la gente, sabemos que los mundiales para nosotros son especiales, nos olvidamos de todos los males que nos toca pasar, hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, es la vida nuestra, lo que nos toco siempre, es hermoso poder regalarle esta alegría a ellos".

"Los argentinos siempre pedimos más, si hoy hubiésemos perdido con Inglaterra, hubiese habido gente que dijera alguna boludes y no le dimos la chance... nosotros sabíamos que con futbol éramos mejores que ellos, no deja de ser especial por todo lo que significa".

“Seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo. Para él era un día muy especial, y poder regalarle esta alegría a él, que lo viva como quiera desde ahí arriba y que lo disfrute. Es un regalo para él también”.



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También se refirió al emotivo momento de los himnos y por como lo cantaron: "Empezamos a escuchar el murmullo de ellos en el himno y escuchábamos que la gente lo cantaba de manera especial y nosotros nos fuimos contagiando uno por uno".

Por último, uno de los periodistas le regaló una réplica de la camiseta de Maradona en el 86 y se emocionó: "Seguramente el diego desde arriba lo esta disfrutando muchísimo porque para el hoy era un día muy especial y poder regalarle esta alegría que lo viva como quiera desde arriba que lo disfrute porque es un regalo para él".

La reacción de Lionel Messi tras el pitazo final ante Inglaterra

Lionel Messi terminó de rodillas sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta apenas se consumó la victoria de Argentina por 2-1 ante Inglaterra. Cerró los puños, bajó la cabeza y dejó salir una emoción que había contenido durante una semifinal dramática, en la que la Selección estuvo al borde de la eliminación y terminó logrando otra remontada para meterse nuevamente en la final del Mundial.

La imagen del capitán rápidamente quedó asociada a una noche de enorme carga simbólica para el fútbol argentino. Como Diego Maradona en el Azteca de 1986, Messi volvió a protagonizar una jornada inolvidable frente a Inglaterra, esta vez en Atlanta y con una clasificación que será recordada por generaciones.

¡LA EMOCIÓN DE LIONEL MESSI! ¡VICTORIA ANTE INGLATERRA, ARGENTINA A LA FINAL Y EL CAPITÁN CAYÓ DE RODILLAS!



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El rosarino, que muchas veces mostró su emoción con la camiseta de la Selección, pocas veces se había quebrado de una manera tan expresiva. Después de unos segundos arrodillado, levantó la mirada, sonrió hacia el cielo y recibió el abrazo de sus compañeros, en una escena que resumió el desahogo de todo un país.

Argentina llegó a estar muy complicada en el desarrollo del partido, pero reaccionó en el momento justo y dio vuelta la historia con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El 2-1 ante Inglaterra no solo depositó al equipo de Lionel Scaloni en otra final mundialista, sino que también dejó una postal eterna de Messi, otra vez en el centro de una noche histórica.

Con esta victoria, la Selección Argentina cortó con una racha negativa de 36 años. Esto se debe a que la última vez que la "Albiceleste" le había ganado en los 90 o 120 minutos a un campeón del mundo en el torneo de selecciones más importante fue en los octavos de final de Italia 1990.

Se trata del encuentro correspondiente a los octavos de final de dicha edición, donde los entonces dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se impusieron por 1-0 sobre Brasil gracias al gol de Claudio Caniggia, tras una inolvidable asistencia de Diego Armando Maradona.