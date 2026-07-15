Mundial 2026: cuándo y dónde juega la final entre Argentina y España

Argentina está en la final del Mundial 2026 . La Selección de Lionel Scaloni venció este miércoles 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y se ganó el derecho de jugar la definición del torneo más importante del mundo.

El próximo domingo 19 de julio, desde las 16 horas de Argentina, la Albiceleste enfrentará a España en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, a la vera de Nueva York, en busca de la cuarta estrella mundialista.

El camino hasta acá fue una novela de emociones. Argentina debió superar dos alargues —ante Cabo Verde en 16avos y ante Suiza en cuartos— y protagonizó dos remontadas de película: la más recordada fue la vuelta de 0-2 ante Egipto en octavos, sellada con el gol agónico de Enzo Fernández en el 90+2.

Ante Inglaterra, la historia volvió a repetir la misma lógica: Gordon puso el 1-0 para los ingleses y la Scaloneta lo dio vuelta sobre el final para meterse en la final. El equipo igualó a Brasil como la segunda selección con más finales mundialistas disputadas, con siete, y quedó a una de Alemania, que tiene el récord con ocho.

Del otro lado estará España, que eliminó el martes a Francia 2-0 en Dallas con goles de Mikel Oyarzabal de penal en el primer tiempo y Pedro Porro al inicio del complemento. La Roja buscará su segunda estrella mundialista después del título de Sudáfrica 2010. Francia, que había llegado a la final buscando vengar la derrota ante Argentina en Qatar 2022, no pudo con el equipo de Luis de la Fuente y jugará el partido por el tercer puesto el sábado 18 en Miami ante Inglaterra.

La final del Mundial 2026: el MetLife Stadium y la ceremonia de clausura

El escenario de la definición será el MetLife Stadium, el estadio más grande del torneo con capacidad para 82.500 espectadores. Inaugurado en 2010 con un costo estimado de 1.600 millones de dólares, no tiene techo que cubra el campo de juego pero cuenta con sectores VIP y palcos de lujo. Ya fue sede de la final de la Copa América 2016, del Mundial de Clubes 2025 y del Super Bowl XLVIII en 2014. En este Mundial albergó ocho partidos, siendo la final el cierre de su participación en el torneo.

La FIFA confirmó los artistas de la ceremonia de clausura, que comenzará 90 minutos antes del pitazo inicial, es decir, a las 13:30 hora local (16:30 de Argentina). Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams actuarán en el cierre del torneo, al que se sumará el streamer IShowSpeed —ya convertido en uno de los personajes del Mundial— y Tom Cruise como invitado especial. Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio del partido.

One more, Leo. pic.twitter.com/TIVhAdfxv1 — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 15, 2026

Argentina llega a la final como campeón defensor, buscando revalidar la corona de Qatar 2022, y como equipo que ganó todos sus partidos de la fase de grupos sin ceder un solo punto. España, en cambio, llegó tropezando ante Cabo Verde en el debut con un empate 0-0 que sacudió al mundo del fútbol, pero se recompuso para eliminar a rivales de peso en las instancias finales. La final del domingo será el duelo entre dos selecciones que en las últimas dos décadas se repartieron los títulos más importantes del fútbol internacional.

El partido se podrá ver por TV Pública, TyC Sports, Telefe y DSports, y por las plataformas de streaming TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DGO.