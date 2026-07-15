El sentido mensaje en la bandera que los jugadores de la selección llevaron al campo de juego

Lo Celso fue el encargado de dejarla en la cancha cuando sus compañeros festejaban con la hinchada.

En un partidazo, la Selección Argentina pasó a la final al vencer a Inglaterra 2 a 1 en el Mundial 96 en el estadio de Atlanta. En otra remontada épica, el equipo argentino venció en el tiempo reglamentario al convertir el segundo gol a los 91 minutos.

La explosión en el estadio como en todo el país fue inmediata. Al término del encuentro, la emoción invadió el césped, los jugadores lloraron, se abrazaron y festejaron por lo alto. No era un partido más, en eso hasta concordaban con los ingleses, así lo demostró con los nervios de los primeros minutos del primer tiempo.

Pero con el pitido final, Messi se agachó, gritó, se emocionó, como todos los argentinos. Minutos después Gio Lo Celso fue quien trajo una bandera blanca el campo de juego. La extendió cuidadosamente, con respeto. “Las Malvinas son argentinas”, rezaba la bandera de los jugadores de nuestra selección. La hicieron, la trajeron, la reverenciaron y la mostraron ante todo el mundo.

La prohibición de banderas de Malvinas en Argentina-Inglaterra

Ni bien se conocieron los equipos que disputarían este miércoles una de las semilfinales, la FIFA lo declaró de alto riesgo y resolvió dejar afuera del estadio de Atlanta las banderas de Malvinas, una decisión que generó rechazo y debate. Argentina e Inglaterra tuvieron enfrentarmientos que excedieron los campos de fútbol.

Sergio Dovio

Según explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en La Red, los hinchas no podrán ingresar con banderas que incluyan leyendas vinculadas a la Guerra de Malvinas. Tampoco se permitirán mensajes provocativos contra la parcialidad rival, botellas ni elementos contundentes.

Sin embargo, ya en el banderazo, que reunió a unos 10 mil hinchas de la Selección, aparecieron las banderas de Malvinas, que provoca una emoción permanente en cada uno de los argentinos. No se vieron en la cancha este miércoles, por lo menos no se vieron en las gradas. Sin embargo, fue en la cancha donde la llevaron los jugadores.

Lo que dijeron los ingleses de la bandera de Malvinas

El diario británico The Guardian publicó que los campeones del mundo celebraron la victoria ante Inglaterra con una pancarta que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

Señalaron que los jugadores argentinos “Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso alzaron la pancarta, sonriendo, y saludaron a los aficionados en las gradas. No estaba claro de dónde provenía la pancarta”.

Agregaron que no era la primera vez que surge el tema de las pancartas políticas durante este Mundial 2026. “El mes pasado, en Los Ángeles, estadounidenses de origen iraní ondearon banderas prerrevolucionarias que son símbolos de protesta contra el gobierno de Teherán cuando Irán jugó. Esos partidos transcurrieron sin incidentes”.