Deportes La Mañana Lionel Scaloni Scaloni, otra emoción interminable y su cariño por Argentina

El padre de la criatura ganadora es Lionel Scaloni. Una vez mas, cuando todo parecía perdido, movió el banco y los cambios funcionaron perfecto. La mano que metió en el equipo fue clave para que Argentina revirtiera la historia y se impusiera 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El nacido en Pujato es el técnico campeón del mundo y bicampeón de América vigente, con una influencia decisiva en en cada consagración.

"Es difícil decir qué hacen estos jugadores. Mira esa hinchada… Nosotros somos únicos, es verdad, no es arrogancia, es de todo corazón. Nosotros somos únicos", comenzó diciendo el entrenador argentino en medio de la emoción por la victoria.