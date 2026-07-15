Lautaro Martínez, un festejo inolvidable y su conmovedora frase

El delantero de Bahía Blanca le dio la victoria a Argentina ante Inglaterra, en otra jornada épica de la Scaloneta.

Para los libros de historia. Lautaro Martínez ya quedó en el recuerdo del mundo. Su cabezazo se convirtió en el 2 a 1 sobre Inglaterra y le dio a la selección el pase a la final del Mundial 2026 .

El joven nacido en Bahía Blanca se transformó en mito en una sola jugada.

Entró desde el banco y tuvo lo que hay que tener para escribir su nombre en las páginas gloriosas del fútbol argentino.

"Es muy fuerte esto, la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol. Para mi vieja que el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mi vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida. Mi hija me hizo bajar un cambio, mi hijo tres", empezó diciendo el Toro.

El delantero, capitán del Inter de Italia, ya había sido clave en la obtención de la Copa América 2024 como goleador.

"Hoy soy un hombre, disfruto de la vida", agregó.

"Lo soñé, se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol. Se lo dije a Facu Medina en el banco, que iba a entrar e iba a hacer un gol".

En cuanto a lo futbolístico, Lautaro dio su punto de vista: "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos y después no daban más. Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los dos goles. Después de tres años y medio volvemos a jugar una final del mundo".