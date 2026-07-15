La histórica racha en mundiales que cortó Argentina con su triunfo ante Inglaterra.

Desde su llegada al banco de la Selección Argentina , Lionel Scaloni ha ganado cuatro títulos, incluyendo el Mundial de Qatar 2022 . Desde aquella derrota con Brasil en las semifinales de la Copa América 2019 no pierde ningún mano a mano y ha llegado a ostentar un récord de 36 partidos invictos, solo superado por España en esta actual Copa del Mundo .

Pero en este Mundial 2026 , Argentina , de la mano de uno de sus ciclos más exitosos en toda su historia, logró cortar con una racha que todavía ponía a discutir a los "haters" de la Scaloneta: después de 36 años la Albiceleste volvió a ganarle a un campeón del mundo en un partido mundialista.

La última vez había sido en aquel recordado duelo de octavos de final de Italia 1990 ante Brasil , en el que la Argentina se impuso por 1 a 0 con gol de Claudio Caniggia. Y para ir al último triunfo argentino contra un ex campeón mundialista, pero de origen europeo, hay que irnos hasta la final de México 86, cuándo la Albiceleste derrotó a Alemania por 3 a 2. En ese mismo Mundial había derrotado a Inglaterra en cuartos de final por 2 a 1.

Desde entonces, la Argentina se ha medido con varios campeones del mundo pero no ha podido ganar ni en los 90 ni en los 120 minutos de juego. Las únicas alegrías las obtuvo a través de las tandas de penales.

Los antecedentes de la racha que llegó a su fin

Tras eliminar a Brasil en aquel recordado Mundial de Italia 1990, Argentina enfrentó a Italia en semifinales y tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos, terminó accediendo a la final a través de los penales, con Sergio Goycochea como héroe, por 4 a 3. En la definición por el título, fue derrota con Alemania por 1 a 0.

Pasarían ocho años para que Argentina se vuelva a enfrentar a un campeón del mundo. Fue el turno de Inglaterra en los octavos de final de Francia 1998. Tras una igualdad 2 a 2 ante los ingleses, con el recordado gol del Pupi Zanetti, la Albiceleste se quedó con los penales por 4 a 3 con un Lechuga Roa como figura. En la siguiente ronda Argentina caería contra un viejo conocido, aún sin un título mundial, Países Bajos, por 2 a 1.

Por la fase de grupos de Corea - Japón 2002, llegaría la oportunidad de Inglaterra de tomarse revancha. Y así fue, en el Estadio de Saporo, y con un gol de penal de David Beckham, el equipo de los Tres Leones se quedaría con el triunfo por 1 a 0. Luego, el equipo que en ese entonces dirigía Marcelo Bielsa, se volvería prematuramente a casa.

En los mundiales del 2006, 2010 y 2014 Argentina se enfrentaría a un solo y mismo rival campeón del mundo: Alemania. Fueron un empate (caída en los penales), una goleada sufrida y una derrota en tiempo extra ante el conjunto Teutón. En Rusia 2018 y en Qatar 2022 también se repitió el rival pero con distintos resultados: Francia para caer eliminados en el primer cruce y luego el empate que derivó en los penales dónde la Albiceleste bordó su tercera estrella.

Finalmente, en este Mundial 2026, con su triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra, la Argentina cortó esa racha. Y tiene la posibilidad de extender este gran presente ante otro equipo campeón del mundo, España, en la gran final de este domingo desde las 16 horas de nuestro país.