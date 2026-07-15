El cabezazo histórico de Lautaro Martínez para el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La Selección Argentina le ganó por 2 a 1 a Inglaterra y jugará nuevamente la final del mundo, ahora ante España.

La Selección Argentina derrotó al combinado inglés por 2-1 sobre el final del segundo tiempo de las semifinales del Mundial 2026, tras el gol del delantero Lautaro Martínez .

El atacante del Inter italiano convirtió de cabeza en el segundo minuto de descuento tras un centro excepcional del astro Lionel Messi, para el 2-1.

Además, luego de encontrarse en desventaja durante la mayor parte de la segunda mitad, el equipo argentino había logrado la igualdad a los 40 minutos de la segunda parte, con un remate inolvidable del mediocampista Enzo Fernández.

Con el triunfo parcial, el equipo “Albiceleste” está clasificando de manera parcial a la final de la Copa del Mundo 2026, en la que lo espera España el domingo 19 de julio, desde las 16:00 (horario argentino), en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Luego de un primer tiempo en el que se peleó y se trabó más de lo que se jugó, por ambos lados, la Selección argentina sufrió un golpe duro a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Inglaterra se puso en ventaja con el gol del extremo Anthony Gordon, en el segundo ataque del conjunto europeo en todo el encuentro.

Con la obligación de recuperar el terreno perdido, comenzó a aparecer el astro Lionel Messi. Aunque su primer tiempo no fue el mejor, en el segundo se volvió a dejar ver su gambeta histórica, inolvidable e inigualable, a partir de la cual Argentina comenzó a mejorar.

Tras chocar contra el arquero Jordan Pickford en más de una ocasión, el guardameta tuvo una semifinal muy destacada, el equipo argentino tuvo incluso dos remates en los palos pero pudo volver a remontar un partido sobre los últimos minutos.

Al golazo de Enzo Fernández a los 40 minutos del segundo tiempo se le sumó un centro impresionante con la pierna derecha y al segundo palo del “10”, que permitió que el delantero Lautaro Martínez aproveche las desatenciones de una defensa que quedó golpeada tras el empate, aparezca sólo por el segundo poste y cabecee al gol.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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Así, el representativo argentino clasificó a su segunda final mundialista consecutiva, con el objetivo de ser bicampeón tras lo conseguido en Qatar 2022.

¿Qué dijo Lautaro Martínez luego del partido?

“La verdad es muy fuerte todo esto”, empezó diciendo en declaraciones televisivas emocionado y desbordado por la emoción de la victoria que depositó al equipo argentino en la final de la Copa del Mundo 2026.

Además, indicó: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tener mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”.

“Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó.

En tanto, manifestó: “Lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.