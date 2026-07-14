Operativo Nieve 2026: cómo serán los controles y qué recaudos se deberán tomar

Fue lanzado oficialmente por el gobernador Rolando Figueroa en Villa La Angostura. Se dispondrá un amplio dispositivo para la seguridad de viajeros y locales.

El Gobierno de la Provincia presentó oficialmente este martes el Operativo Nieve 2026 , una estrategia integral que busca garantizar la seguridad de residentes y turistas durante la temporada invernal.

Bajo el lema "Neuquén Destino Seguro", el dispositivo reúne recursos humanos, tecnología y logística para fortalecer la prevención y la asistencia en los principales corredores turísticos y centros de nieve.

Durante la presentación, el gobernador Rolando Figueroa se refirió a la planificación realizada para esta temporada y aseguró: "Estamos muy contentos con la organización que hemos tenido este año. Siempre año a año nos vamos superando. Hay un gran equipo de trabajo, hay una gran coordinación. Creo que es el camino que hemos elegido hace unos años para poder transitar, para que los turistas vivan seguros, pero también, para que los neuquinos que habitan nuestra tierra estén de forma más segura ante determinados acontecimientos".

Contingencias invernales

Además, remarcó que el operativo cobra especial importancia frente a las contingencias propias del invierno: "Así como la nieve y el frio se disfrutan, también complican, y ahí está todo este despliegue de mucha gente que le pone todo, le pone el corazón, el cuerpo y el alma para poder estar cerca de quienes verdaderamente necesitan”.

En ese sentido, Figueroa afirmó que la Provincia está preparada para responder de manera coordinada: "Estamos muy enfocados en lo que verdaderamente se necesita para poder afrontar todos estos tipos de acontecimientos". Finalmente, vinculó el operativo con la estrategia de desarrollo turístico provincial: "Año a año vamos a seguir mejorando, pero se ha puesto el horizonte en el desarrollo del turismo durante todas las épocas, las cuatro estaciones, y, sobre todo, también con un acompañamiento en las obras de infraestructura que son importantes. No solo es ruta, no solo es Internet, no solo es gas, no solo es agua, mejorar los servicios, sino que también estamos trabajando y mucho para poder vencer la estacionalidad que tiene el turismo en la provincia".

El acto se realizó en Cerro Bayo y contó con la participación de personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia del Neuquén, Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, Dirección Provincial de Fauna, EPEN, Vialidad Provincial y la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.

Durante el acto de inauguración participaron el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el jefe de la Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, entre otras autoridades.

Nicolini destacó el trabajo conjunto entre todas las instituciones y afirmó: "Eso es lo que queremos, brindar seguridad y brindar tranquilidad a todos los neuquinos que transitan por nuestras rutas, y a todos los vecinos de otras provincias que nos quieran visitar y de otros países del mundo que quieran disfrutar de nuestras bellezas naturales, de nuestros centros de esquí, que puedan hacerlo en forma tranquila, en forma segura, y que puedan regresar a sus casas muy felices y muy contentos sin haber sufrido ningún tipo de inconveniente".

Luego agradeció el compromiso del personal desplegado en toda la provincia: "Nada de lo que hacemos nosotros sería posible sin ustedes, sin su trabajo diario, sin su responsabilidad, sin su compromiso, sin su esfuerzo, sin su voluntad" y cerró con el lema de la campaña: "Neuquén, destino seguro. Neuquén los invita a venir a disfrutar de unas vacaciones en forma segura".

Equipos operando

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, explicó que gran parte de los equipos ya se encuentran trabajando sobre las rutas y señaló: "Hoy, gran parte de estos equipos que representa la secretaría, la policía y cada una de las instituciones están en la ruta y están cuidando a cada uno de los neuquinos y a los turistas que nos visitan, y este es el gran objetivo".

Detalló que "hay muchos puntos con personal de toda la Provincia trabajando, los van a ver fundamentalmente por la ruta 237. Van a haber camionetas, personal policial, ambulancias. También este año, como novedad, hemos puesto puntos en Siete Lagos, y, de hecho, ya han tenido asistencia", y aseguró que este año "se refuerza San Martín, Villa La Angostura con equipos de la secretaría del SIEN, se refuerza Zapala, los pasos fronterizos y la ruta 13, una ruta que realmente es una de las que mayores dolores de cabeza da, porque, en general, desobedecen ante barreras cerradas, las tienden a romper, y nosotros tenemos que ir al rescate de esas personas".

Además, anticipó que el operativo ya se prepara para afrontar las primeras contingencias climáticas de importancia. "Acá vamos a estar durante todas las vacaciones de invierno, y fundamentalmente para cada una de las alertas, como el que tenemos a partir de mañana (miércoles), una alerta meteorológica muy importante, en el que todos y cada uno de nosotros vamos a estar trabajando".

Qué se controlará

El Operativo Nieve 2026 contempla controles preventivos sobre el uso de cadenas, documentación obligatoria, estado de neumáticos, alcoholemia, velocidad y transporte de pasajeros y cargas. La planificación prevé fiscalizar más de 50.000 vehículos durante la temporada.

NEUQUÉN: DESTINO SEGURO



Lanzamos oficialmente, desde la base del Cerro Bayo, el Operativo Nieve 2026. Los equipos de las distintas fuerzas ya están desplegados en las rutas neuquinas para acompañar, asistir y cuidar a quienes transitan por nuestra provincia durante la temporada… pic.twitter.com/65q3RWFl2l — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 14, 2026

El despliegue abarcará la Ruta Nacional 40, la Ruta de los Siete Lagos y los accesos a San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Caviahue-Copahue, entre otros destinos. Además, habrá puestos fijos y móviles de asistencia en Piedra del Águila, Arroyito, Confluencia Traful, Río Hermoso, La Rinconada, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Zapala.

Como parte del operativo se incorporarán drones, cámaras de videovigilancia, sistemas de georreferenciación y monitoreo en tiempo real para optimizar la respuesta frente a nevadas intensas, hielo sobre la calzada, accidentes, cortes de ruta y otras emergencias. Asimismo, el Gobierno difundirá diariamente información sobre transitabilidad y condiciones meteorológicas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida y los canales oficiales