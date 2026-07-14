Javier Milei visitará Vaca Muerta junto con la titular del FMI, Kristalina Georgieva

El Presidente regresará a la provincia y lo hará con la directora del FMI. La fecha está prevista para dentro de dos semanas.

El presidente Javier Milei regresará nuevamente a la provincia para visitar Vaca Muerta . Será le segunda vez que llegue a la provincia de Neuquén desde que asumió la presidencia. En esta oportunidad lo hará dentro de dos semanas con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva .

La primera vez que llegó el mandatario a la región fue el 24 de octubre del 2024. En esta ocasión lo hará con Georgieva de quien se conoció la agenda de la visita oficial en la Argentina.

Está previsto que la referente del FMI sea recibida por Milei el próximo 27 de julio, luego tras esa reunión ofrecerá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía de la Nación. Kristalina Georgieva dará una charla magistral, que tendrá lugar en el Palacio Libertad, y luego de esas actividades en la ciudad de Buenos Aires, visitará la formación Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Argentina a fin de mes.

Respaldo del FMI a la gestión de Milei

Algunos leen en la visita de la directora del FMI a la Argentina, y a Vaca Muerta en particular, como un apoyo a la gestión de Milei. Tal es el caso del economista y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, quien entiende que es una buena señal de cómo evalúa ese organismo a la marcha de la economía local.

Al ser consultado por Canal E, Loser sostuvo que “la visita es una señal muy positiva, si hubiera problemas serios ella no vendría”.

Si bien en la reunión le podrá dar algunas sugerencias, el economista indicó que “no debe haber diferencias fundamentales” entre las partes. Y agregó que “la parte macroeconómica está bien”, aunque los equipos técnicos del organismo continúan de cerca para que se cumpla el programa.

La primera visita presidencial a Vaca Muerta

Milei llegó a Neuquén a principios de agosto del 2024 para visitar, por primera vez, los yacimientos de Vaca Muerta. Lo recibió el gobernador Rolando Figueroa en el aeropuerto bajo estrictas medidas de seguridad. Se desplegaron más de 300 efectivos, entre Policía neuquina, PSA y Gendarmería, que participaron del amplio operativo durante sus pocas horas de estadía en la provincia.

La visita se dio luego de que se conociera el anuncio de que la mega inversión de YPF y Petronas para la planta de GNL se levantará en Sierra Grande, Río Negro. Obra clave para la producción hidrocarburífera de la cuenca neuquina.

Milei sobrevoló el yacimiento y luego hizo base en la gerencia No Convencional de YPF (NOC) para trasladarse por tierra hacia el pad 346 donde el equipo Nabors 1211 perfora el pozo Soil 455, que tendrá una profundidad de 3.083 metros.

Sebastián Fariña Petersen

El mandatario argentino arribó al yacimiento Loma Campana, en Añelo, donde conoció de cerca el desarrollo que lleva a cabo YPF en el corazón productivo de petróleo de Vaca Muerta. En el mismo lugar mantuvo una reunión con los números uno de las compañías operadoras.