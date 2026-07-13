Murió Sam Neill, el recordado paleontólogo de Jurassic Park y el inspector implacable de Peaky Blinders

El célebre actor tenía 78 años y había declarado en abril que estaba libre de cáncer. Su familia dijo que se trató de una pérdida “repentina e inesperada”.

El actor que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la saga cinematográfica "Jurassic Park" murió a los 78 años.

El actor Sam Neill , célebre por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga cinematográfica Jurassic Park y al inspector Chester Campbell en la serie de televisión "Peaky Blinders" , entre otros trabajos, murió este lunes de forma "repentina e inesperada" en Australia a los 78 años, indicó en un comunicado la familia.

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", indicó un comunicado de la familia del artista, donde no se brindaron detalles específicos sobre las causas directas del fallecimiento.

El texto de la familia agregó que “ la pérdida fue repentina e inesperada , pero bendecida por el hecho de que Sam seguía libre de cáncer ". Según la información oficial, el establecimiento donde pasó sus últimas horas fue el hospital privado St Vincent's de Sídney.

La familia de Sam Neill dijo que el actor murió rodeado de su familia y con la dignidad que caracterizó toda su vida.

El artista de origen norirlandés había revelado en sus memorias publicadas en 2023 que estaba "posiblemente muriendo" a causa de un linfoma no hodgkiniano en estadio tres. Sin embargo, en abril pasado había declarado públicamente estar libre de la enfermedad gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario.

Las cinco décadas de trayectoria profesional del actor Sam Neill

La actividad de Neill en el mundo del espectáculo abarcó medio siglo de labor ininterrumpida, sumando aproximadamente 150 trabajos en producciones de la pantalla grande y el ámbito televisivo.

Fuera de sus personificaciones más famosas de 1993 en la icónica película sobre dinosaurios y de la tira de gángsteres británicos producida por la cadena británica BBC, su carrera cosechó reconocimiento internacional masivo por su participación en obras como 'Dead Calm' (1989); "The Hunt for Red October" (1990), compartiendo cartel junto a Sean Connery; y el drama "The Piano" (1993), largometraje que obtuvo tres estatuillas en los Premios Óscar.

La fase inicial de su carrera se localizó a comienzos de los años 70 en la escena teatral de Nueva Zelanda, país al que llegó cuando era un niño, para luego expandirse hacia la vecina Australia con papeles de mayor envergadura dramática.

Su consagración a escala global se materializó en 1993 bajo las órdenes del realizador Steven Spielberg en la primera entrega de Jurassic Park (o Parque Jurásico, en español).

El actor Sam Neill en "The Piano", largometraje que obtuvo tres estatuillas en los Premios Óscar.

En esa saga de ciencia ficción repitió su papel principal en la secuela "Jurassic Park III" (2001) y en la posterior "Jurassic World: Dominion", cuya distribución comercial se concretó en 2022 tras las demoras operativas causadas por la crisis sanitaria global por el covid 19.

El recorrido del intérprete incluyó créditos en películas de perfil diverso como la pieza dramática "A Cry in the Dark" (1988); "The Horse Whisperer" (1998); la producción de ciencia ficción "Bicentennial Man" (1999); y el filme de acción "The Commuter" (2018).

En la televisión, además de en "Peaky Blinders", trabajó en la miniserie "Merlin" (1998), cuya actuación central le valió sendas candidaturas como mejor actor en los Premios Emmy y los Globos de Oro, además de integrar los elencos estables de las ficciones históricas "The Tudors" (2007-2010).

Su última labor frente a las cámaras quedó registrada en el largometraje "The Last Resort", cuyo lanzamiento en salas comerciales se encontraba programado para el año 2027.

Quién era el actor Sam Neill

Nacido bajo el nombre de Nigel John Dermot el 14 de septiembre de 1947 en la localidad de Omagh, Irlanda del Norte, era hijo de una mujer inglesa y un ciudadano neozelandés.

Durante su infancia la familia se afincó en la Isla Sur de Nueva Zelanda, territorio donde decidió modificar su nombre de pila original por el de "Sam" ante el temor de sufrir hostilidades por parte de sus pares en el nuevo entorno escolar.

"Fui yo quien fomentó el apodo porque pensé que así sería un poco menos probable que me victimizaran", contó al diario neozelandés Otago Daily Times. "Me aferré a 'Sam' con gran entusiasmo", añadió respecto a esa determinación de su niñez.

Sam Neill, en la piel de Chester Campbell en la reconocida serie de televisión Peaky Blinders.

Al concluir su formación escolar básica, cursó estudios superiores de Literatura Inglesa en la Universidad de Canterbury y en la Universidad Victoria. Tras egresar, se vinculó activamente a elencos teatrales de la región y se desempeñó durante seis años en roles de dirección y guión para la National Film Unit de Nueva Zelanda, antes de encabezar en 1986 la producción televisiva británica “Reilly, Ace of Spies”.

En paralelo a su actividad artística, se dedicó a la producción vitivinícola gestionando sus propios viñedos en la zona geográfica de Otago Central. Durante el período de su afección médica redactó un libro de memorias titulado 'Did I Ever Tell You This?', editado en 2023.

En su vida privada, Neill contrajo matrimonio inicialmente con la actriz Lisa Harrow, unión que se extendió desde 1978 hasta 1989 y de la cual nació su primer hijo en 1983. Ese mismo año de su divorcio se casó con Noriko Watanabe, relación que perduró hasta 2017 y en la que tuvieron una hija en 1991, además de concretar un proceso de adopción conjunta.

Posteriormente, mantuvo un vínculo afectivo con la trabajadora de prensa Laura Tingle entre los años 2018 y 2021.

Las repercusiones sobre la muerte de Sam Neill

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, emitió un mensaje de homenaje donde definió al actor como "uno de los grandes" de la cultura de su nación.

"Durante más de cincuenta años llevó las historias de Nueva Zelanda al mundo, y su talento contribuyó a hacer de nuestra industria cinematográfica lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales", afirmó el mandatario.

En esa misma línea, el jefe de Gobierno de Australia, Anthony Albanese, remarcó la cercanía del artista con la ciudadanía de su país y lo definió como un hombre "irónico y seco, reflexivo y lacónico”.

“Sam combatió la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que dieron fuerza a cada una de sus interpretaciones", destacó Albanese.