Madrugada violenta en Villa La Angostura: dos ataques, un robo y una persecución de película

Dos personas fueron agredidas por un grupo de jóvenes que se movilizaban en un auto blanco. Tras la persecución policial, los sospechosos lograron escapar.

Los ataques habrían sido protagonizados por un grupo que jóvenes que se movilizaban en un auto blanco.

Una serie de violentos episodios se desarrollaron durante la madrugada de este sábado en Villa La Angostura . Dos personas fueron agredidas por un grupo de jóvenes que se trasladaban en un auto blanco y habrían protagonizado un robo en otro sector de la localidad. La Fiscalía local interviene en la causa y ordenó una serie de medidas para avanzar con el esclarecimiento de los hechos.

El primer episodio fue reportado alrededor de las 6:50 , cuando la Policía recibió un llamado que alertaba sobre una presunta pelea en inmediaciones del municipio. Sin embargo, cuando los agentes acudieron al lugar, no encontraron a ninguna persona involucrada ni constataron incidentes.

Minutos más tarde, un hombre se presentó en la Comisaría Nº28 y denunció que fue atacado por un grupo de tres jóvenes que circulaban en un vehículo blanco. Según informó el medio local Diario Andino , el hombre relató que fue víctima de una agresión física cuando los jóvenes lo atacaron, le robaron su billetera y su teléfono celular, antes de darse a la fuga.

La víctima recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada al hospital Oscar Arraiz, donde le realizaron curaciones por las heridas sufridas.

El segundo ataque

Poco después, la Policía tomó conocimiento de un segundo episodio que sucedió en inmediaciones del barrio El Mallín. Según la información oficial, un trabajador municipal que realizaba tareas de recolección de residuos fue atacado por el grupo de jóvenes.

En base a las características del hecho y la descripción de los sospechosos, tendrían coincidencias con las del primer ataque, por eso los investigadores trabajan en la hipótesis de que ambos episodios fueron protagonizados por el mismo grupo.

El primer episodio fue una denuncia por robo de billetera y teléfono celular.

Horas más tarde, los efectivos lograron localizar el auto sospechoso en inmediaciones al Monumento a los Caídos en Malvinas.

Los atacantes se dieron a la fuga y lograron escapar

Al advertir la presencia policial, los ocupantes del auto emprendieron la fuga y comenzaron una persecución policial que se extendió por varias cuadras. El vehículo fue ubicado nuevamente cerca del asilo de ancianos, pero el conductor volvió a escapar, realizando maniobras que pusieron en peligro la integridad física de los agentes.

La persecución se extendió hasta las inmediaciones del barrio Volcanes, donde los uniformados perdieron de vista al vehículo. Sin embargo, los agentes informaron que los sospechosos ya fueron identificados y continuarán las tareas para determinar las responsabilidades en el ilícito.