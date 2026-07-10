Natalia Vilte, la joven que murió tras una brutal golpiza: condenaron a 13 años y 6 meses de prisión a su ex pareja

La defensa del acusado había pedido 10 años de cárcel, mientras que la fiscalía solicitó 15. Fue condenado por intento de femicidio ya que, según la Justicia, murió tras un suicidio.

Calfio fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género.

La Justicia de Neuquén declaró culpable a Marco Alejandro Calfio por intentar matar a su ex pareja, Natalia Vilte en un episodio de extrema violencia en el barrio Gran Neuquén Sur de la capital neuquina. El tribunal condenó a 13 años y 6 meses de prisión efectiva a Calfio por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género.

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Pablo Encima y la jueza Natalia Pelosso condenó al hombre a 13 años y 6 meses de prisión efectiva en una audiencia celebrada el miércoles 8 de julio en la Ciudad Judicial.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado el monto de pena de 15 años de prisión efectiva para el único acusado en la causa, lo que representaba la pena máxima para el delito de tentativa de femicidio . La defensa del acusado había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva.

El pedido de la sentencia fue formulado por la fiscal de caso, Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, al finalizar las dos jornadas del juicio de determinación de pena en la Ciudad Judicial.

Natalia Vilte de 22 años mantenía una relación de noviazgo marcada por la violencia y el control permanente.

La declaración de la testigo clave que asistió a la víctima y llamó a la Policía

Durante las audiencias declararon cinco testigos en total, entre ellos una vecina que escuchó los pedidos de auxilio de la víctima, llamó a las autoridades y asistió a la mujer hasta el fatal desenlace.

La representante del Ministerio Público señaló que este tipo de delito contemplaba una pena de entre 10 y 15 años de prisión, por eso la solicitud apuntaba a la pena máxima. La fiscal explicó que la única circunstancia atenuante fue la falta de antecedentes penales de acusado, pero la magnitud del daño sufrido por la víctima justificaba la aplicación de la pena máxima.

“El único atenuante que advierto es la ausencia de antecedentes penales del acusado. Este es un caso donde la extensión de daño aparece en su máxima expresión y es por eso que es justo y razonable aplicar una pena de 15 años de prisión más las costas y accesorias” indicó Moreira.

Por su parte, la defensa de Calfio solicitó una condena de 10 años de prisión. Finalmente el tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Encina y Juan Manuel Kees, junto con la jueza Natalia Pelosso condenaron a Calfio a 13 años y 6 meses de prisión efectiva, una condena intermedia entre lo solicitado por la querella y la defensa del imputado.

Si bien Vilte falleció horas más tarde, la prueba forense determinó que la muerte no fue consecuencia del ataque sino de una asfixia sin intervención de terceros, por lo que la fiscalía readecuó la imputación: originalmente atribuyó el femicidio y para el juicio avanzó en la imputación como una tentativa de ese delito.

Los vecinos de Gran Neuquén realizaron escraches cerca de la vivienda de Marco Alejandro Calfio. Sebastián Fariña Petersen

La noche del desenlace fatal

El violento episodio por el cual se condenó a Calfio por tentativa de femicidio sucedió la madrugada del 14 de diciembre de 2024, en la vivienda de la víctima en el barrio Gran Neuquén, ubicada en el oeste neuquino.

El hombre mantenía una relación con Natalia marcada por la violencia, la hostigamiento y el control permanente. Esa noche, la víctima se encontraba compartiendo un momento con amigas en una plaza hasta que Calfio la manipuló por el celular para que volviera a su casa, porque, si no lo hacía, la iba a matar.

La pericia tecnológica registró que el hombre llamó 69 veces en pocas horas, lo que evidenció un patrón de hostigamiento y control constante. El hombre ingresó a la vivienda de Natalia y comenzó atacarla con golpes de puño en la cara y el cuerpo. La agresión dejó a Natalia en una situación de extrema vulnerabilidad, llorando en la vereda, con un golpe en la cara y vestida solamente con un corpiño y un pantalón corto.

Familiares y amigos de Natalia fueron a la Ciudad Judicial para exigir justicia. Sebastián Fariña Petersen

Una relación marcada por la violencia

"Él le había reventado el pómulo, le dimos una hamburguesa congelada para que se ponga y nos contó que le había sacado las llaves, el cargador, estaba incomunicada", recordó en aquel momento María.

Entonces, llamaron a la Comisaría N°16 que llegó a la vivienda con tres móviles. María, la vecina y testigo principal de la causa en diálogo con LMN explicó: “La Policía vino y se fue, le preguntaron a Natalia si iba a hacer la denuncia, ellos estaban enojados porque ella tenía perimetral y él estaba de nuevo en la casa, pero no entendían que él no la dejaba vivir tranquila”.

La vivienda de Marco Calfio tuvo consigna policial durante unos días para evitar incidentes. Sebastián Fariña Petersen

El testimonio de María relató múltiples situaciones de violencia protagonizadas por Calfio y las sucesivas intervenciones de los vecinos para intentar frenar el vínculo violento previo al desenlace final. “Desde que llegué al barrio que siempre tuve contacto con ella, Marcos no le gustaba a nadie, porque ya sabían lo que era, pero ella seguía con él por el miedo, hasta los hermanos de Marcos Calfio la venían a amenazar”, agregó María.

Cuando la policía se fue, Natalia le pidió a sus vecinos descansar para preparase para el día siguiente, que tenía que trabajar y darle de comer a su hijo de tres años. Sin embargo, la vecina alertada por la situación y la sensación de que su vecina corría peligro de vida, continuó despierta.

Nicole era la mejor amiga de Natalia Vilte y brindó un testimonio desgarrador sobre las reiteradas denuncias por violencia de género y la violencia de Marcos Calfio, condenado por el femicidio en Gran Neuquén Sur. Sebastián Fariña Petersen

Pero cerca de las 5.00 am dejó de escuchar ruidos, llamó a la policía nuevamente y le pidió a su marido y suegra que se crucen a la casa de Natalia. Cuando los vecinos entraron a la casa, encontraron a la víctima tendida en el suelo del baño. “Mi marido le hizo RCP, pero Natalia ya había dado su último suspiro. Para nosotros, Marcos se escondió y cuando nosotros salimos, vino la ahorcó con el cordón y movió el cuerpo hasta el baño”.

La vecina relata que es imposible que Natalia se haya suicidado porque ella había organizado su casa para el día siguiente, coordinado su turno laboral con la niñera de su hijo y hasta estaba preocupada por la hinchazón del ojo porque trabajaba en atención al público.

“Yo quiero justicia por mi amiga, porque encima la hermana de él dice que es inocente, pero no, él la mató. Sería mejor que diga la verdad de lo que pasó, que volvió a la casa para matarla. Es imposible la escena del suicidio, ¿quién se suicida y deja un colchón abajo”, concluyó María.