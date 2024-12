Temor tras el femicidio de Natalia Vilte: "Si a ese chico lo dejan en la calle me va a terminar matando"

Este miércoles, tres días después de iniciada la investigación por el femicidio de Natalia Vilte , el círculo cercano de la joven de Gran Neuquén Sur se manifestó en Ciudad Judicial. Atravesadas por el dolor y temor a represalias, buscan sumar apoyo en el pedido de prisión preventiva para Marcos Calfio, ex pareja de la víctima y único sospechoso.

"El regalo para mi cumpleaños tendría que ser que Calfio esté preso", afirmó Nicole a LMNeuquén, tras cumplir 22 años horas después del femicidio que truncó un futuro junto a su mejor amiga. "Vinimos acá para buscar justicia, pegamos carteles de Natalia, de Marcos Calfio, porque si la justicia no nos ve acá no va a hacer nada", agregó Nicole, acompañada también de organizaciones feministas de la ciudad.

La joven afirmó: "no queremos que este pibe siga en su casa como si nada", y sumó que tras el femicidio su preocupación son los dos hijos que se quedaron sin mamá, y en particular, el que tuvo con Marcos: "él no lo puede tener en su casa ni tampoco sus familiares porque son los que protegieron al asesino".

SFP Pedido de justicia por Natalia Vilte en ciudad Judicial (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Como relató a LMNeuquén días atrás, este miércoles Nicole volvió a advertir que el hijo de tres años sufría maltratos físicos por parte de Calfio: "el padre le pegaba con un palo y con un cinto sabiendo que es autista, y el nene se tiraba al piso, se tapaba los oídos". Por este motivo, consideró: "queremos que el bebé esté con la familia materna para que ellos se responsabilicen".

El miedo tras el femicidio de Natalia Vilte

La fiscal del caso, Silvia Moreira, reconstruyó que antes de matar a Natalia Vilte, Marcos Calfio había recrudecido la violencia que ejercía en los últimos tres meses después de que ella decidiera separarse. Así, el hostigamiento y las golpizas que sufrió durante 4 años de relación continuaron incluso después de que ella pudiera formalizar denuncias por violencia de género. Sobre él había pesado una orden de restricción en resguardo de Natalia y como medida de protección un móvil policial custodió el hogar por un plazo de tiempo.

En todo este proceso, las amigas que estuvieron a su lado, aseguraron que comenzaron a ser blanco de amenazas y hostigamiento por parte del violento. Si bien tras el femicidio, el juez de garantías impuso la prisión domiciliaria como medida preventiva durante los 4 meses de investigación, ellas temen que la situación se extienda. De todas maneras, actualmente Calfio está recluído en una alcaidía de manera transitoria luego de los incidentes con la policía por el reclamo barrial para que sea detenido preventivamente.

"Tengo miedo el día de mañana que si a ese chico lo dejan en la calle me va a terminar matando. Ya lo dije, estuvo siguiéndome con arma de fuego, con un cuchillo, drogado y si la justicia no hace algo, él me va a hacer daño y capaz a mi familia, que somos puras mujeres", advirtió Nicole.

SFP Pedido de justicia por Natalia Vilte en ciudad Judicial (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

A su vez, el grupo de vecinas y amigas congregadas frente a la Fiscalía recordaron con dolor y bronca el momento del entierro de la víctima de femicidio: "no tendría que haber pasado, la policía tendría que haber estado en ese domicilio, tienen que meterlo preso y dejarlo ahí hasta sus últimos días", y agregó "que se haga justicia, no como con Luciana Muñoz".

El pedido de justicia

Por su parte, el círculo cercano de vecinas y amigas difundieron una convocatoria para este viernes por la noche: "la idea es seguir, no detenernos en el pedido de justicia, por eso el viernes a las 20 llamamos a hacer una caminata alrededor del barrio 26 de agosto, Gran Neuquén Sur, para llevar velas a la casa de Nati y dirigirnos a través del barrio afuera de la casa de Calfio". Teniendo en cuenta los incidentes previos que hubo entre vecinos y la policía, insistieron en que sea una jornada pacífica.

Al respecto, las organizaciones feministas presentes aseguraron que acompañarán las actividades que pidan justicia por Natalia y cuestionaron: "dónde está la justicia resguardando a las infancias". Mariana, integrante de la Campaña en Emergencia por la Violencia hacia las Mujeres, manifestó: "estamos acompañando a la familia de Natalia, porque al femicida le dieron prisión domiciliaria con su hijo, porque nos tiene angustiadas la crueldad que está creciendo con la falta de presupuesto".

En tanto, Carolina, militante de Mumalá, expresó: "me siento indignada, triste, porque quedan dos criaturas sin su mamá" y agregó que había llegado a tratar con Natalia: "era una persona buenísima, que con solo mirarla ya la querías". En cuanto al avance de la causa, coincidió con el rechazo de gran parte del barrio que conocía a Calfio y consideró: "creo que cuatro meses de preventiva domiciliaria no es justo, si él es que la mató, no es justo para los vecinos, para la familia y las amigas, así que creo que lo mejor que podemos hacer por ella es marchar y pedir justicia, porque lo que se merece Marcos es que se pudra en la cárcel".