El desgarrador testimonio de la mejor amiga de Natalia: "Se salió con la suya de quitarle la vida"

"Marcos siempre estuvo drogado y armado, le pegaba a su hijo, siendo que sabía que era autista, y el chiquito era muy apegado a su mamá", afirmó Nicole y agregó un dato escalofriante, Marcos no solo quería que no interfiriera, sino que iba mucho más lejos: " me amenazaba, decía que no me meta porque a mí también me iba a asesinar ". Además, sumó graves acusaciones contra la policía, quien había estado minutos antes del femicidio.

La mejor amiga habla del femicidido de Natalia Vilte.mp4

Femicidio anunciado

En la audiencia realizada el domingo, la Fiscalía reconstruyó ante el Juez que Marcos Calfio entró a la casa de su ex pareja el sábado a la madrugada y la ahogó con un cordón. Pero una hora antes, la policía había labrado un acta con el testimonio de Natalia, que con el ojo morado, describió que él se había metido a su casa para pegarle.

En la audiencia del domingo, también explicaron que desde octubre Natalia le había hecho tres denuncias por violencia de género al papá de su hijo y se tramitaban en el Juzgado de Familia. Al respecto de su relación, decían que la violencia se agudizó desde que la joven había cortado. Sin embargo, Nicole recordó que fueron más veces: "Como diez veces lo había denunciado, y esa noche el móvil de la policía tendría que haber estado afuera de su casa como correspondía y no estuvo. Él la golpeó, le dejó el ojo morado, y ella estaba preocupada porque al otro día tenía que ir a trabajar".

Por el testimonio de Nicole y otras vecinas, Marcos no cumplía la restricción y se infiltraba en la casa, incluso por un ventiluz del baño, por donde los investigadores creen que podría haber ingresado la noche del crimen: "A mí siempre me daba miedo Marcos Calfio porque estaba dando vueltas, una vez se escondió adentro de un lavarropas para meterse en la casa, le pegaba a su hijo, por eso ella no lo quería ver más", y agregó que también se metía en su intimidad: "Le había hackeado todas las redes, a través del WhatsApp, el Facebook, el Instagram, así una vez se hizo pasar por ella conmigo y cuando fui él me empezó a gritar, era muy intenso, tóxico, no la dejaba respirar, era una persona muy violenta", sintetizó Nicole.

SFP Investigan presunto Homicidio de Natalia Vilte sospechoso Marco Calfio (20).JPG Sebastián Fariña Petersen

Este lunes las amigas de Natalia están esperando que les entreguen el cuerpo para hacer el velatorio, pero no puede parar de pensar en su cuerpo golpeado: "La semana pasada me había invitado a su casa por mi cumple, quería que comamos algo", recordó Nicole, entrevistada por LMNeuquén en la casa de su madre, equidistante por una cuadra de la casa del femicida y de la víctima. Recordó que allí hacía solo una semana la invitó al festejo de cumpleaños de su abuelo y Natalia fue con moretones maquillados: "yo le decía que sabía que le había pegado y le pregunté por qué aguantaba, y ella me decía que era por su hijo, para que tenga un papá".

Justicia por Natalia

Una de las heridas abiertas que le arden a la mejor amiga, además de la pérdida irreparable de Natalia después de todo lo que atravesaron juntas, es que el hijo quedó al cuidado de la familia del femicida. Por eso, expresó: "espero que la justicia le saque al hijo que tiene tres añitos, es autista porque no merece estar con la familia de Marcos que lo encubría cuando millones de veces llamábamos porque les pegaba y la amenazaba".

A propósito de los pasos a seguir, Nicole anticipó que están preparando una gran marcha para pedir justicia, en línea con la medida que tomó el barrio este lunes por la madrugada: "en Gran Neuquén Sur estamos haciendo justicia por mano propia porque la policía lo encubría al asesino, y queremos que no pueda salir de su casa, tiene que estar en prisión".

Además, Nicole expuso que ante la falta de protección judicial que tenía Natalia, Nicole intentaba cuidarla, pero no era la única: "todo el mundo en el barrio se metía en la relación de ella, acompañándola, diciéndole que no era lo mejor para ella, que tiene futuro, que tiene hijos por quien pensar, los pibes del barrio si lo veían lo sacaban a las patadas".

SFP Investigan presunto Homicidio de Natalia Vilte sospechoso Marco Calfio (26).JPG Sebastián Fariña Petersen

Sus esperanzas están puestas en el mensaje que enviaron marcando la casa de Marcos Calfio. Con la última fuerza mientras espera que la justicia les entregue el cuerpo que fue estudiado por los forenses que investigan el femicidio, dijo: "tienen que hacer justicia, tienen que mover todo, ayer quemamos todo, gritamos, grité, pero no me dejaron acercarme, a mi amiga la policía la agarro de los pelos cuando estaba pintando que era un asesino".