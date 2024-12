Quisieron prender fuego la casa del femicida de Natalia Vilte en Neuquén: tenía tres denuncias

Incidentes en la casa del femicida Natalia Vilte.mp4

"En esa casa vive con la madre, las hermanas y menores, por eso sigue custodiado, porque las personas querían prender fuego la casa", afirmó Mazzone, quien estuvo a cargo de la intervención para asegurar la seguridad sobre la casa del femicida.

También agregó que dialogó con los vecinos: "estaban embroncados por la decisión tomada por la justicia, le manifestamos que no es una decisión nuestra sino de un funcionario judicial y no era la forma porque había personas que podían sufrir lesiones de gravedad, y se podía complicar la investigación si ellos hacían justicia por mano propia, algunos supieron entender, y otros no".

La acusación contra el femicida

Más temprano, cuando a Calfio ya le habían formulado cargos por el femicidio, y la casa de Natalia permanecía en penumbras con la faja policial, un grupo de mujeres conmovidas por la pérdida y acompañadas de sus hijas encendieron velas en la calle.

A la oscuridad de la noche, salvada por el alumbrado público, las velas, los carteles que pedían justicia, se sumó el fuego que prendieron los vecinos más alterados. El dolor invadió al barrio porque Natalia venía de lograr separarse tras un noviazgo violento y su ex pareja, al matarla, le quitó la madre a sus dos hijos solos. Según aseguró la fiscal del caso, Silvia Moreira, en la casa sólo estaba su hijo más chiquito, pero afortunadamente no presenció el ataque porque estaba dormido.

Victima de Femicidio.jpg

Según las primeras investigaciones, la madrugada del sábado 14 de diciembre Natalia fue estrangulada con un cordón en su domicilio. Los vecinos escucharon los gritos y acudieron inmediatamente, intentaron realizar RCP pero no hubo forma de reanimarla. Previamente, la joven madre estaba en una reunión, y había recibido mensajes amenazantes de Calfio quien la había manipulado para que vuelva a su casa.

Por este motivo, el domingo la fiscal del caso, encuadró la imputación en homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género (femicidio), en carácter de autor. El juez de garantías Gustavo Ravizzoli hizo lugar y dispuso la imposición de 4 meses de prisión domiciliaria, para poder avanzar en la realización de pericias médicas y genéticas que restan en la investigación.

2 Gif - Incidentes en la casa del femicida Natalia Vilte.gif

La desprotección de la víctima

El femicida había sido denunciado tres veces por la víctima. Silvia Moreira, quien tiene a cargo la investigación, se dedicó en un primer momento a reconstruir cómo fue ese vínculo y determinó que la violencia estuvo desde los inicios de la relación.

Natalia y Marco habían comenzado a salir hace cuatro años, pero la violencia de género se había agudizado en los últimos meses. "Había efectuado tres denuncias desde el mes de octubre hasta la fecha, y tenía medidas de protección dispuestas por el Juzgado de Familia, inclusive se habían hecho evaluaciones al respecto", dijo Moreira este lunes por la mañana entrevistada por LU5.

Consultado por LMNeuquén, el comisario Mazzone dijo que hubo medidas cautelares de no acercamiento: "las medidas de protección habían cesado, en su momento tuvieron antecedentes, pero no estaban vigentes, la Comisaría 16 intervino, pero no fueron renovadas" y agregó: "la propia damnificada tiene que hacer la renovación de las medidas. Si no las renueva, es que la situación mejoró, o dejó de haber violencia".

Fiscal Silvia Moreira

Lo cierto es que, según lo que se pudo reconstruir desde Fiscalía, recientemente Natalia había podido darle un punto final a la relación. “Esta relación había terminado hace aproximadamente tres meses, situación que no era aceptada por M.C.”, precisó Moreira durante la audiencia de formulación de cargos. La separación habría sido un detonante que llevó al acusado a escalar la violencia hasta llegar a este trágico desenlace.