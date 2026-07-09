Crítico incendio en Sakura: la estructura está "a punto de colapsar" y apagar el fuego demandará 20 horas

En el lugar trabajan 19 dotaciones de bomberos. Las autoridades aseguraron que las construcciones cercanas no corren riesgo.

El incendio que afecta al depósito de Sakura , ubicado sobre calle Padre Mascardi casi San Martín, atraviesa su momento más crítico. El enorme galpón arde por completo, el fuego ya avanzó de una calle a la otra y cerca de 300 personas trabajan en un operativo de emergencia que reúne a bomberos, policías, personal municipal y organismos provinciales.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén, explicó a LM Neuquén que las llamas alcanzaron toda la edificación, que cuenta con accesos hacia dos calles.

“Estamos en el momento más álgido. El galpón está ardiendo enteramente y el incendio ya pasó de una calle a la otra”, señaló el funcionario durante una entrevista realizada en las inmediaciones del lugar.

El edificio tiene una estructura metálica y, debido a la intensidad del fuego, existe un serio riesgo de derrumbe. “Está a punto de colapsar la estructura porque es toda metálica”, advirtió Baggio.

Sebastián Fariña Petersen

A pesar de la magnitud del siniestro, el incendio permanece contenido dentro del predio comercial. Las autoridades indicaron que, por el momento, las viviendas y construcciones ubicadas en los alrededores no corren peligro de ser alcanzadas por las llamas.

Evacuaron a vecinos y cortaron los servicios

Como medida preventiva, se evacuó a los vecinos de las propiedades más cercanas al comercio. También se dispuso la interrupción de algunos servicios en los alrededores para reducir riesgos mientras continúa el trabajo de los equipos de emergencia.

Baggio confirmó que se conformó un comité de emergencia para coordinar todas las acciones. En el operativo intervienen la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, la Policía, Defensa Civil, Tránsito municipal y distintos organismos de la ciudad.

“Se hicieron evacuaciones importantes y hay todo un operativo desplegado. El equipo está funcionando muy bien y existe una coordinación importante”, afirmó.

Sebastián Fariña Petersen

El perímetro permanece cerrado y se implementaron cortes de tránsito para facilitar la circulación de las autobombas, los camiones cisterna y los vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad.

La enorme columna de humo puede observarse desde distintos sectores de Neuquén y cubrió varias cuadras. La situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente entre aquellos que viven a pocos metros del galpón afectado.

Unas 19 dotaciones combaten las llamas

En el lugar trabajan 19 dotaciones de bomberos y se esperaba la llegada de más unidades pertenecientes a cuarteles voluntarios de distintas localidades de la región, entre ellos Plaza Huincul y Cutral Co que se encuentran en camino.

El operativo reúne a bomberos de Neuquén, Cipolletti, Plottier, Centenario y Cinco Saltos, además de los equipos voluntarios que se sumaron para reforzar las tareas de extinción.

La gran cantidad de recursos desplegados responde a las dimensiones del inmueble. Según estimó Baggio, el galpón tiene cerca de 100 metros de largo por unos 50 metros de ancho y ocupa prácticamente toda la manzana, desde una calle hasta la otra.

Sebastián Fariña Petersen

Dentro del edificio hay materiales destinados a la construcción y el hogar, lo que dificulta el trabajo y alimenta las llamas. El fuego continúa activo en el interior y las tareas se concentran en enfriar la estructura, reducir la temperatura y evitar que el incendio se propague fuera del predio.

“El fuego sigue ardiendo con mucha intensidad. Se está enfriando todo lo que se puede, tratando de apagarlo y conteniéndolo dentro de las dimensiones del galpón”, detalló el subsecretario.

Camiones cisterna abastecen a las autobombas

La magnitud del incendio obligó a implementar un dispositivo especial para garantizar el abastecimiento de agua. Las autobombas no logran cubrir por sí solas la enorme demanda generada por el operativo.

Por ese motivo, la Municipalidad de Neuquén puso a disposición camiones cisterna que trabajan de manera permanente para cargar las unidades de bomberos.

Sebastián Fariña Petersen

“Hay apoyo hídrico del Municipio. Los camiones cisterna están abasteciendo a las autobombas porque no dan abasto”, explicó Baggio.

El movimiento de vehículos de emergencia es constante en las inmediaciones. Mientras algunos equipos atacan directamente las llamas, otros realizan tareas de enfriamiento en los laterales y supervisan el estado de la estructura metálica.

Los bomberos deben trabajar con especial precaución ante la posibilidad de que el techo o las paredes del galpón se derrumben. La prioridad es impedir que el fuego salga del edificio y preservar la seguridad de los trabajadores que participan del operativo.

Sebastián Fariña Petersen

Estiman otras 20 horas de trabajo

Las autoridades estiman que los bomberos podrían tener por delante unas 20 horas de tareas. La duración del operativo dependerá de la evolución del fuego, del comportamiento de la estructura y de la cantidad de materiales que permanecen encendidos dentro del inmueble.

Baggio advirtió que la situación es cambiante y que la información puede modificarse a medida que avanzan los trabajos.

“Todo va cambiando momento a momento. Ahora hay unas 300 personas trabajando en el equipo de emergencia y 19 dotaciones de bomberos”, indicó.

Sebastián Fariña Petersen

Una vez que las llamas sean completamente controladas, comenzará una extensa etapa de enfriamiento. Recién cuando el lugar sea seguro podrán ingresar los peritos para determinar dónde se originó el fuego y cuáles fueron las causas del incendio.

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué pudo haber iniciado las llamas ni el alcance total de los daños. La prioridad continúa puesta en controlar el incendio, sostener las evacuaciones preventivas y evitar riesgos para los vecinos y las edificaciones cercanas.