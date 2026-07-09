Neuquén La Mañana Día de la Independencia EN VIVO | Neuquén celebra el Día de la Independencia con desfile cívico militar

EN VIVO | Neuquén celebra el Día de la Independencia con desfile cívico militar María Isabel Sánchez

Los neuquinos celebran este jueves un nuevo aniversario del Día de la Independencia argentina a través de un acto central y un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN).

La celebración se lleva a cabo sobre la avenida Mitre al 200 de la ciudad de Neuquén (frente al cenotafio de Malvinas), donde se desarrolla el tradicional desfile con la participación de instituciones civiles y militares.