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EN VIVO | Neuquén celebra el Día de la Independencia con desfile cívico militar

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 María Isabel Sánchez

Los neuquinos celebran este jueves un nuevo aniversario del Día de la Independencia argentina a través de un acto central y un desfile cívico-militar organizado por el gobierno provincial junto a la Fundación Banco Provincia de Neuquén (BPN).

La celebración se lleva a cabo sobre la avenida Mitre al 200 de la ciudad de Neuquén (frente al cenotafio de Malvinas), donde se desarrolla el tradicional desfile con la participación de instituciones civiles y militares.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, el Ejército Argentino, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia del Neuquén, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Municipalidad de Neuquén y centros de Veteranos y Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas.

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